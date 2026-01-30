【リミ フゥ】2026春夏 新作コレクション第2弾 を2月6日（金）より発売
LIMI feu 2026 Spring / Summer Collection 第2弾を2月6日(金)より発売いたします。
透け感のあるブラウスや、黒でありながらも重さを感じさせない涼しげな素材、陰影を生むドレープが印象的なラインナップ。リボンや紐のディテールが、装いに静かなアクセントを添えます。
Jacket \70,400(税込)
Dress \116,600(税込)
Shoes \81,400(税込)
Dress \176,000(税込)
Shoes \81,400(税込)
Gilet \68,200(税込)
Blouse \79,200(税込) *5月発売
Skirt \72,600(税込) *5月発売
Shoes \81,400(税込)
Blouse \68,200(税込)
Skirt \74,800(税込)
Tops \30,800(税込) *3月発売
Shoes \69,300(税込)
【LIMI feu 2026 Spring / Summer Collection 第2弾】
発売日：2026年2月6日（金）
展開店舗：LIMI feu 青山店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=28246)/ 伊勢丹新宿店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6559)/ 三越銀座店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6565)/ 渋谷パルコ店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53793)/ そごう横浜店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6567)/ 静岡伊勢丹店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6500)/ 名古屋三越栄店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6560)/ ジェイアール京都伊勢丹店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6562)/ 大阪タカシマヤ(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6566)/ 大丸梅田店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=8120)/ WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=29614)/ Yohji Yamamoto Y’s 神戸店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6488)/ Y’s SUPER POSITION OKAYAMA(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&city_ids%5B%5D=131&brand_all=&search_type=0&map_lat=&map_lng=)
公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/)]
リミ フゥ
デザイナー 山本里美
株式会社ヨウジヤマモト入社後、ワイズアトリエでパタンナーとして従事したのち、2000年自身のブランドを始動。2002年ブランド名をLIMI feu（リミ フゥ）と改め、現在に至る。雰囲気、分量、着やすさを大切に、飾りや誇張をなくし、着る人の個性と溶け合う余白を残す。市場や流行に距離を置き。デザイナー山本里美がいま感じる意志を服のシルエットにつむぎ出す。 清く力強い直線と体を包みこむ独自のヴォリュームとドレープが共に存在する。
▼公式インスタグラム @limifeu_official(https://www.instagram.com/limifeu_official/)
▼公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu ]
https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/
▼公式オフィシャルサイト https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/)