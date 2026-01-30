大創産業、「天皇盃 第31回全国男子駅伝」のメインスポンサーとして、初優勝した宮城県チームと入賞チームへ平和への祈りを込めたトロフィーを授与

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年1月18日（日）に開催された「天皇盃 第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（主催：日本陸上競技連盟、愛称：天皇盃 第31回全国男子駅伝、会場：広島県広島市、以下、「天皇盃 全国男子駅伝」）」のメインスポンサーとして、初優勝した宮城県チームと入賞した8位までのチームへトロフィーの授与を行いました。このトロフィーは、大創産業が広島市立基町高等学校へ依頼し、平和への祈りを込め、平和記念公園の折り鶴を再活用して制作したもので、今回で5回目となります。今年のトロフィーは、不屈の生命力の象徴とされる「平和の花カンナ」をモチーフにしています。

フィニッシュ地点の様子大会後に開催された表彰式表彰式で、トロフィーを大切に運ぶ基町高等学校の生徒

大創産業は、人々の生活インフラを支える企業の責任としてCSR活動に取り組む中、本大会をスポーツの振興とともに世界平和を国内外に発信する絶好の機会と捉え、平和記念公園の折り鶴を再活用したトロフィー制作を、広島市立基町高等学校 普通科 創造表現コースの高校生に依頼しました。表彰式には、トロフィーを制作した2名の高校生が出席しました。

「試行錯誤しながらのトロフィー制作でしたが、多くの人と関わることで今までとは違う形で選手たちの活躍を見るなど新しい体験ができたことに感謝しています。」

「たくさんの人と関わり、１つの大きな作品を作る楽しさや平和について学ぶことができました。トロフィーを渡した時の選手の顔や、制作を通して学んだことなどを考えると参加してよかった。」と感想が寄せられています。

■天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（略称：天皇盃 全国男子駅伝）

毎年1月に実施される同大会は、国内の男子陸上競技の中・長距離選手の強化育成と駅伝競技の普及を目的に、平和記念公園前を発着点として、広島市、廿日市市内48.0kmのコースを全国47都道府県のチームで競うものです。例年30万人を超える観客が沿道に集います。

■広島市立基町高等学校 普通科 創造表現コースについて

表現活動を通して個性を磨き、芸術文化を創造・発信していく力を育てることを目標に1999年に開設されたコースです。芸術方面の大学などに進学したいという目標を持っている生徒が多く、美術専門の基礎的な力を磨きながら教科の学力も重視した教育を実施しています。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：単体6,765億円 連結7,242億円（2024年３月～2025年2月末）

