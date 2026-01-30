「快適さは、構造で決まる。」身体とウェアの動きを同時に捉える独自設計　「6Dパターン」設計のパンツを『デサント』より発売

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドは、身体の動き（3D）とウェアの動き（3D）をそれぞれ組み合わせて解析・設計する独自のアプローチにより、動作時のストレスを軽減した新開発の「6Dパターン」設計を取り入れた「6D Pattern タフパンツ」を『デサント』ブランド直営店および公式通販「DESCENTE STORE オンライン」にて発売いたします。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/descente/feature/des_toughpants

従来のウェア設計では、サイズや素材が適正であっても、歩く、屈む、脚を上げるといった日常の動作の中で「つっぱり」や「引っかかり」が生じることが課題でした。当社の研究開発拠点「DISC （DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX） OSAKA（ディスクオオサカ）」では、この違和感の原因を「身体の三次元的な動き」と、「ウェアの構造」のズレにあると分析し、競技用ウェア開発で培ってきた知見を基に、「動作を解析し、パターン（型紙）で解決する」というエンジニアリングの視点から、動きやすさを再定義しました。

■デサント独自のパターン設計「6Dパターン」

「6Dパターン」は、『デサント』の原点の1つでもある野球をルーツに誕生しました。「膝やお尻に生地の突っ張りを感じて動きにくい」という選手の声を元に、「DISC OSAKA」独自の動作解析を実施しました。野球の守備や塁への全力疾走時などにおける「腰を深く落とす動作」や「脚を上げる動作」での窮屈さを解消するため、試作と検証を重ねて開発されました。今回、このトップアスリートのパフォーマンスを支えるために開発された設計を、汎用的なトレーニングウェアに落としこむことで、日々の生活における動作の快適性を追求しました。

「6Dパターン」は、身体の動き（3D）とウェアの動き（3D）をそれぞれ解析し、身体動作をウェアが邪魔しにくい構造を導き出した独自の設計です。 脚の上げ下げや屈伸時のストレスを抑えながら、動いてもシルエットが崩れにくいバランスを両立させています。

「6Dパターン」を採用したアイテム（左）では、膝付近のストレスが軽減 ※赤が濃いほどストレスが大きい

■研究開発拠点「DISC OSAKA」のモノづくり

この設計を手掛けたのは、世界大会で活躍するトップアスリートのウェアを数多く手掛けてきた当社研究開発拠点「DISC OSAKA」のパタンナーです。

「どこで、なぜ、違和感が生まれるのか」を徹底的に解明するため、50着を超える試作を繰り返し、走る・屈む・座る・歩くといったあらゆる動作と真摯に向き合い続けました。競技の一瞬の動きから日常の何気ない所作まで、蓄積された膨大な検証データが、このパンツの“動きやすさ”の土台になっています。『デサント』ブランドに限らず、当社が展開する他のブランドでも同設計を取り入れたパンツを展開していきます。

【製品概要】

今回『デサント』で発売する「6Dパターン」設計を取り入れたパンツは、パターン設計に独自の工夫を凝らすことで、内股・膝の生地のつっぱりを軽減しています。また、生地の編みから染色、製品縫製まですべての工程を日本で完結したMADE IN JAPANで、型崩れや色褪せがしにくく、毛玉になりにくい「TOUGH（タフ）シリーズ」素材を採用しています。メンズは、スリムタイプとレギュラータイプの2型、レディースは1型の展開となります。

GY24

（ミントグレー）

BK00

（ブラック）

KH05

（ディープカーキ）

NV11

（ダークサファイアネイビー）

品 名：6D Pattern タフロングパンツ スリムシルエット（メンズ）

品 番：DT6SLP80M

メーカー希望小売価格：\19,800（税込）

カラー：GY24（ミントグレー）、BK00（ブラック）、KH05（ディープカーキ）、NV11（ダークサファイアネイビー）

サイズ：S、M、L、O、XO、2XO

GY24

（ミントグレー）

BK00

（ブラック）

KH05

（ディープカーキ）

NV11

（ダークサファイアネイビー）

品 名：6D Pattern タフロングパンツ レギュラーシルエット（メンズ）

品 番：DT6SLP81M

メーカー希望小売価格：\19,800（税込）

カラー：GY24（ミントグレー）、BK00（ブラック）、KH05（ディープカーキ）、NV11（ダークサファイアネイビー）

サイズ：S、M、L、O、XO、2XO

BK00

（ブラック）

NV11

（ダークサファイアネイビー）

品 名：6D Pattern タフロングパンツ（レディース）

品 番：DT6SLP95L

メーカー希望小売価格：\19,800（税込）

カラー：BK00（ブラック）、NV11（ダークサファイアネイビー）

サイズ：S、M、L

＜『デサント』直営店＞（一部店舗を除く）

https://store.descente.co.jp/descente/shop/

＜デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」＞

6D Pattern タフロングパンツ スリムシルエット（メンズ）：

https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EM000456/

6D Pattern タフロングパンツ レギュラーシルエット（メンズ）：https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EM000527/

6D Pattern タフロングパンツ（レディース）：

https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EW000423/

プレミアムスポーツブランド『デサント』とは

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。