【ホテル椿山荘東京】スイートルーム滞在を、日本文化を“体験する”おもてなしへ進化　抹茶アクティビティ＆宿泊者限定ガーデンツアー2月6日より順次スタート

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋 智彦）は、スイートルームご宿泊のお客様専用エグゼクティブラウンジ「ル・シエル」にて、日本の文化や美意識をより深く体感いただける新たな取り組みとして抹茶アクティビティを、全てのご宿泊者様にご利用いただけるアクティビティとして、庭園ガーデンツアーを2月6日（金）より順次開始いたします。

◇日本文化を「知り、味わい、体感する」スイートステイへ

「Gifts from Japan」をコンセプトに掲げる「ル・シエル」は、日本各地の文化や美意識を編集し、空間や体験を通して伝えるラウンジです。館内には、日本の伝統工芸品や作家の作品を随所に配し、時間帯によって表情を変える庭園の眺望とともに、当ホテルの７つの季節や、日本特有の感性を感じていただけます。

また、和楽器の生演奏や日本酒の利き酒体験など、日本文化に触れるプログラムを通じて、滞在そのものが記憶に残る時間となるようおもてなしを重ねてまいりました。

今回の新たな取り組みでは、“見る・味わう”だけでなく、“体験し、知る”時間を加えることで、スイートルーム滞在の価値をさらに深化させます。

「抹茶アクティビティ」は、抹茶を通して日本の所作や心に触れるアクティビティです。本アクティビティでは、「お客様ご自身で抹茶を点てる体験」「スタッフが点てた抹茶を味わう体験」の2つのスタイルからお選びいただけます。お客様が抹茶を点てる体験では、スタッフが丁寧に作法を説明しながらサポート。初めての方でも気兼ねなく、日本文化の奥深さに触れていただけます。

一方、スタッフが点てる場合は、抹茶を点てる一連の所作を目の前でご覧いただくことも可能で、静かな音や所作の流れ、出来上がった抹茶の味わいまで含め、日本文化が持つ美意識を丁寧に味わっていただけます。ラウンジの落ち着いた空間の中で抹茶と向き合う時間は、慌ただしい日常から離れ、心を整えるひとときとなります。

◇庭園の歴史と魅力を伝える、宿泊者限定ガーデンツアー

ガーデンツアーでは、ホテルスタッフが庭園の歴史や史跡、三重塔、「東京雲海」をはじめとする季節の演出、さらにはグッドデザイン賞受賞に至る背景などをご紹介しながら、庭園内をご案内します。日本語・英語の両言語で実施することで、国内外のお客様に向けて、日本庭園が持つ文化的価値をわかりやすくお伝えします。

都心にありながら、自然と歴史が共存する椿山荘庭園を、より深く理解することで、滞在体験そのものに新たな奥行きをもたらします。

今後も、ホテル椿山荘東京ならではの椿・桜・新緑・蛍・涼夏・秋・冬からなる「七つの季節」に寄り添いながら、日本らしいおもてなしと体験価値の進化を通じて、記憶に残る滞在を提供してまいります。

- 各種概要

＜抹茶アクティビティ＞

■期間：2026年3月3日（火）～ 通年

■実施日：毎週火曜日

■時間：14：30～17：00

■場所 ：スイートルームゲスト専用 エグゼクティブラウンジ「ル・シエル」

※スイートルームにご滞在のお客様のみご体験可能です。

■内容：

・お客様自身で抹茶を点てる体験

・スタッフが点てた抹茶を味わう体験（目の前でのご提供も可能）

■お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）

＜ガーデンツアー＞

■期間：2026年2月6日（金）～ 通年 ※7月～9月を除く

■実施日：平日限定（祝日の開催はございません）

・日本語 月～金 10:30～11:10

・英語 火・木 10:00～10:40

■内容：ホテルスタッフが、庭園の歴史、庭園内の史跡について、「東京雲海」など季節の演出、グッドデザイン賞受賞の経緯等をご説明しながら庭園を案内します。※１回につき定員は10名様までです。

- ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。