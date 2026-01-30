「FUJI-Q MUSIC DAY」2026年3月15日(日)開催決定！

富士急行株式会社

　




富士急ハイランド（所在地：山梨県富士吉田市）は、SNSで人気のアーティストが登場する音楽イベント「FUJI-Q MUSIC DAY」を2026年３月15日(日)に開催いたします。




　出演アーティストは、TikTokで人気を博した一度聴いたら忘れられない歌声を持つアーティスト「れん」をはじめ、恋する人の気持ちを、淡く優しいアコースティックで奏でる「あれくん」やバスケットボールと歌を愛するシンガー「はせとも。」、共感や同感を求めない言葉で色彩豊かに音像化する「湯冷めラジオ」の計4組が登場。遊園地から聞こえてくる絶叫も感じながら、切ない想いやグッと心に響く音楽をお楽しみいただけます。


このイベントは、春休みのかけがえのない学生時代の思い出をたくさん作ってもらいたいという想いを込めて実施するもので、入園無料で音楽だけを楽しんでいただくのはもちろん、春の絶叫学割を利用してお得にアトラクションを満喫しながら本イベントにもご参加いただけます。




　その他にも学割期間中にイベントを多数予定しております。詳細については春の学割キャンペーン特設サイトからご確認いただけます。


　「興奮」「絶叫」「感動」学生の思い出づくりを全力で応援する富士急ハイランドへぜひお越しください。



FUJI-Q MUSIC DAY



【開催日】


2026年3月15日(日)


【開演】


12：00～16：00　※予定


【場所】


富士急ハイランド　セントラルパークステージ


https://www.fujiq.jp/area/h5f6de000002zldx.html (https://www.fujiq.jp/area/h5f6de000002zldx.html)


【参加費】


無料


【特設ページ】


http://www.fujiq.jp/event/fuji-qmusicday.html


【制作】


Gerbera Music Agency


【協力】


Yamanaka Terrace


出演アーティスト「れん」






　2003 年 6 月生まれ、22 歳の現役大学生シンガーソングライター「れん」。SNS 総フォロワー数は 150 万人、ストリーミング総再生回数は 1.1 億回を突破。一度聴いたら忘れられない、強さと優しさを帯びた唯一無二の歌声を持つ。


「誰かにそっと寄りそう」というテーマのもとに紡ぎだされるそのメロディーと切ない歌詞の世界観は、若い世代を筆頭に聴く人全てを魅了し続けている。


【TikTok】https://www.tiktok.com/@ren.0625


【Instagram】https://www.instagram.com/ren.6.25/



出演アーティスト「あれくん」



　




等身大の感情をまっすぐな言葉とメロディに乗せて届けるシンガーソングライター。恋愛の弱さや未完成な心情を描いた楽曲が共感を集め、YouTube・SNSを中心に支持を拡大中。




【TikTok】https://www.tiktok.com/@arkn_gv?lang=ja-JP


【Instagram】https://www.instagram.com/alex3768ly/



出演アーティスト「はせとも。」






　2023年からシンガーソングライター、歌うたいのばすけっとぼーらーとして活動開始。リリースする1曲1曲が話題を呼び、中でも「白雪の王子様」をリリースすると、SNSでは再生回数1000万回以上再生をされ、多くの方々に注目をされた。


昨年、秋に実施した全国5都市での初となる ONE MAN LIVE TOURでは全公演sold outを達成。


【Tiktok】https://www.tiktok.com/@hasetomo723


【Instagram】https://www.instagram.com/hasetomo723/



出演アーティスト「湯冷めラジオ」






　内面に渦巻くあらゆる感情を原泉に、私たちが生きる世界を、共感や同感を求めない言葉をもって色彩豊かに音像化している。


2022年10月結成。2022年12月にリリースした1stデジタルシングル「残照」は国内外で注目を集めた。2025年5月、下北沢Sound Cruisingにて国内サーキットフェスへの初出演を果たす。


AWAが選ぶ、2026年注目アーティストにも選ばれた湯冷めラジオ。


【TikTok】https://www.tiktok.com/@yuzameradio


【Instagram】https://www.instagram.com/yuzameradio/


春の絶叫学割キャンペーン



「FUJI-Q MUSIC DAY」期間中は、遊園地を一日遊び尽くす「学割ワンデイパス」を販売しております。本イベントをよりお得に楽しめるチャンスですのでどうぞご利用ください。




◆学割ワンデイパス


販売期間


2026年2月2日(月)17時～2026年4月5日(日)16時迄


利用期間


2026年2月7日(土)～2026年4月5日(日)迄　利用可能


購入先


富士急ハイランド公式アプリ


料金


(１)学割フリーパス


大学生・専門学校生：5,500円（通常6,000円～7,800円）


中高生：5,100円（通常5,500円～7300円）


小学生：4,100円（通常5,000円～4,400円）


■特設ページ


https://www.fujiq.jp/special/gakuwari2026_1/index.html



富士急ハイランド営業データ



■営業時間


日程により異なります。詳しくは富士急ハイランドホームページを


ご確認ください　https://www.fujiq.jp/


■料金


入園料：無料


フリーパス：大人6,000円～7,800円、中高生5,500円～7,300円


小学生4,400円～5,000円、幼児・シニア2,100円～2,500円


※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。


■交通


車／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接


東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分


バス／新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車


東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車


※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中


電車／JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車


大月駅から約50分


会社概要



社名：株式会社富士急ハイランド


代表者：上原　厚


設立：1964年6月1日


所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号


公式サイト：https://www.fujiq.jp/index.html