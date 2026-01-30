【新機能】 PCログ管理「Eye “247” Work Smart Cloud」に「URLカテゴリー」機能を追加

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証グロース3927、以下、当社）は、PCログ管理ツール「Eye“247” Work Smart Cloud（アイ247ワークスマートクラウド、以下、ワークスマートクラウド）」に、アクセスしたURLをカテゴリー分けし、組織のWeb利用傾向を一目で把握できる「URLカテゴリー」機能を新たにリリースしました。

Eye“247” Work Smart Cloudサービスページ：https://www.eye247wsc.jp/(https://www.eye247wsc.jp/?utm_source=web&utm_medium=+url_category&utm_campaign=PRtimes)

■ 開発の背景

新機能URLカテゴリー追加アップデート

昨今、生成AIの普及や業務のデジタル化、慢性的な人材不足に伴い、従業員一人あたりのWebサイト閲覧量・操作量は増加傾向にあります。従来のログ管理ツールでは、全てのURLログを個別に精査する必要があり、膨大なデータの中からリスクを特定する作業が管理職や情報システム担当者の大きな負担となっていました。

本機能のリリースにより、管理者は社員や組織ごとのWebサイト利用傾向に加え、危険サイトへのアクセスや外部への情報漏えいリスクを迅速に把握することが可能になります。これにより、社員が業務に関連するサイトを適切に利用しているかを客観的に確認できる環境を構築し、安全かつ効率的な働き方の実現を支援します。

■ URLカテゴリー機能の主な特徴

Eye“247” Work Smart CloudのURLカテゴリー機能

「URLカテゴリー」機能は、膨大なURLログを大カテゴリーとそれに紐づく小カテゴリーに自動分類し、確認ができる機能です。

さらに設定を行うことで、アクセス状況をカテゴリー単位で集計・可視化できます。円グラフ等で直感的に把握できるため、管理者は個別のURLを精査する手間をかけずに組織の状況を把握することが可能です。

1. 高度な分析と可視化

可視化された情報をもとに、セキュリティリスクの早期発見や業務上不適切なアクセスの有無を確認できるほか、部署や社員ごとの業務傾向を分析し、働き方の最適化に役立てることができます。

2. リアルタイムのアラート通知

「URLカテゴリーアラート」により、特定のカテゴリー（不適切サイトや危険性の高いサイト等）へのアクセスを検知した際、管理者へ即座にメールで通知します。これにより、リスクのある行動を早期に把握し、重大なインシデントに繋がる前の迅速な対応を可能にします。

これらの機能により、運用上のリスク抑制と管理工数の大幅な削減を同時に実現します。

■ Eye“247” Work Smart Cloudについて

ワークスマートクラウドは、当社が提供するクラウド型のPCログ管理ツールです。社員のPC操作ログを1分単位で自動収集し、業務の可視化・労務管理・情報漏洩対策・IT資産管理をワンストップで実現します。

テレワーク・オフィス勤務・オフショア拠点など、あらゆる働き方に対応。場所を問わず「誰が・いつ・どこで・何をしていたか」を客観的なデータとして蓄積。エビデンスに基づいた働き方の改善と生産性向上を強力にサポートします。

■ 会社概要

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2025年3月31日現在）（東京証券取引所グロース市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）