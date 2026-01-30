Styrismとポニーキャニオンがオーディション開催を発表！テーマは「未来に残る音楽を創る」

株式会社ポニーキャニオン

Styrismとポニーキャニオンが主催する「STAR RISEオーディション」開催決定

JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきた株式会社Styrism（スタイリズム）が、株式会社ポニーキャニオンとともに歌唱に特化したボーカリストオーディション『STAR RISE AUDITION』を開催することを発表した。2026年3月31日までLINE公式アカウントでエントリーを受け付ける。



Styrism設立20周年を記念した今回のオーディションテーマは「未来に残る音楽を創る」こと。グランプリを獲得したシンガーが将来リリースする楽曲イメージが、公式HPのプレイリストで公開されており、ダンスミュージックをベースに“強いメロディ”の楽曲が新旧/洋邦を問わずセレクトされている。さらにエントリーに必要な歌唱動画の課題曲も発表されており、より明確に追及する世界観やスキルを提示。JazztronikやGAL Dによってオーディションのために書き下ろされた課題曲は、どちらも軽やかなDance Popでありながら、高い歌唱力が求められる“挑戦状”とも言える仕上がりとなった。オーディション用の60秒サイズのみならず、フルバージョンも配信リリースされるので楽曲の全貌にも注目が集まりそうだ。



また音楽評論家の「みの」がMCを務め、Styrism代表取締役社長の森中崇之がホストとしてオーディションに込めた想いを語る『STAR RISE AUDITION podcast』が、J-WAVE Podcastにて1月30日22:00より配信スタート。様々な音楽関係者をゲストに迎え、ミュージックバーで禁断の音楽談義が繰り広げられるので、こちらもお聴き逃しなく。オーディション応募者の歌に秘めた可能性を解き放ち、ともに未来に残る音楽を創り上げたいという想いをお届けする。

オーディション詳細は公式HPから。



■■STAR RISE AUDITION「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集するオーディションです。グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが叶います。

募集期間：2026年1月30日(金)12:00～2026年3月31日(火)23:59

応募条件：男女問わず18歳以上特定の芸能プロダクションや音楽レーベルとの専属契約がない東京を拠点に今後の制作活動が可能な方

公式HP：https://starrise-auditon.jp/

公式LINE(オーディション応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9

■■オリジナル課題曲

課題曲A「Take Me To The Moon」●課題曲A 「Take Me To The Moon」

[Sound Produced by Jazztronik、Singer : MAKI (VIDA Hollywood)]

オーディション用60秒試聴https://youtu.be/W99MRY0JMGo

2026年1月30日(金)音楽配信スタートhttps://starrise.lnk.to/takemetothemoon

課題曲B 「Sunlight」●課題曲B 「Sunlight」

[Sound Produced by GAL D、Singer : EINN]

オーディション用60秒試聴https://youtu.be/_STgdaNJMEk

2026年2月06日(金)音楽配信スタートhttps://starrise.lnk.to/sunlight

■■STAR RISE AUDITION podcast：J-WAVE Podcastにて毎週金曜22:00に更新(全8回予定)

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/2d5aca53-a535-4f30-9f46-0d2816a3c201/

公式HP：https://starrise-auditon.jp/

公式LINE(応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9

公式X：https://x.com/starrise2026

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@starrise_audition

公式YouTube：https://www.youtube.com/@STARRISEAUDITION

STAR RISE Artist Image Play List：https://lnk.to/STARRISE