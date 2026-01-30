本社移転のお知らせ

写真拡大 (全4枚)

Hmcomm株式会社

　




　Ｈｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：三本 幸司、以下「Ｈｍｃｏｍｍ」）は下記のとおり、本社を移転することとしましたのでお知らせいたします。



　この度の移転は、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、高い付加価値を創造し続けるための環境を整備することを目的としております。
これを機に、社員がより高い生産性を持って挑戦できる基盤を整え、さらなる事業拡大とともに中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。




１．移転先本社所在地
東京都港区浜松町二丁目１０番６号 PMO 浜松町III ４F




２．本社移転先での業務開始予定日
2026 年２月 24 日（予定）










■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について


代表取締役社長CEO　三本 幸司


URL　　　https://hmcom.co.jp


設立日　　2012年7月


所在地　　東京都港区芝大門２-１１-１　富士ビル２階


事業内容　人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供








<本リリースに関するお問合せ>


報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当　hm_ir@hmcom.co.jp


企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 総務部 　hm_office@hmcom.co.jp


TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831