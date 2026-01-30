国内最大級の宿泊・外食・給食業界向け専門展示会「HCJ2026」に関東圏から102社が出展

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会⾧：中村正己）と観光・宿泊・外食業界4団体が、2026年2月17日（火）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイト 東および西展示棟で開催する、宿泊・外食・給食など「サービス産業」「フードビジネス」に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」に、神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県の6県の企業102社が出展します。

今年は、観光地として高い競争力を持つ“関東圏の出展企業”が一段と存在感を高めている点が大きな特徴です。

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称で、850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定です（2026年1月20日時点）。

県別では、神奈川県45社、千葉県14社、埼玉県23社、茨城県7社、栃木県4社、群馬県9社が出展。人手不足・省人化を一気に解決する「宿泊・飲食DXの最前線」 “誰でもプロ品質”を実現する次世代調理機器・現場改善設備、地産地消・観光・空間演出まで巻き込む“地域密着型フード＆空間イノベーション”といったテーマで、関東県の企業が製品、サービスを紹介します。

■関東圏企業が提案する最新ソリューションの注目ポイント

１.人手不足・省人化を一気に解決する「宿泊・飲食DXの最前線」

首都圏・北関東エリアは観光地と大都市商圏が混在し、慢性的な人手不足と業務の複雑化が共通課題となっています。

本展示会では、予約・顧客管理・業務効率化・省人化を一気通貫で支援するDXソリューションが集結し、「人に依存しないホテル・飲食運営」への転換を象徴する展示構成となっています。

1．丸八

グリストラップ内の浮上油を自動回収する事により、悪臭や配管詰まりの軽減、排水環境改善を目的として開発しました。

住所：埼玉県和光市下落合6-5-30

TEL：048-467-8082

URL：http://www.maru-hachi.co.jp

2．新日本コンピュータサービス

普段はなかなか実機で触れることができないＰＭＳと関連オプション機器を実際にお手に降れることができます。お客様のご要望に対し、最適なご提案をさせて頂きます。

ホテル・旅館の基幹システム「ＰＭＳ」は様々な拡張オプションを活用することで、宿泊施設運営において幅広く活躍致します。

住所：栃木県宇都宮市東峰1-12-21

TEL：028-660-1160

URL：http://njcs.co.jp/

３．Faag/CoCoRo

館内にQRコード付きPOPを設置するだけで導入可能なクラウドサービスのため、専用端末や既存システムとの連携が不要。

住所：千葉県いすみ市上布施1165-2

URL: https://faag.co.jp/

２.厨房革命！ “誰でもプロ品質”を実現する次世代調理機器・現場改善設備

6県に共通する現場課題である調理人材不足、品質の属人化、清掃・衛生管理の負荷増大。

本展示会では「誰が使っても同じ品質」「省力化とスピードを両立」する次世代調理・厨房設備が集中展示されます。

4．スマートイノベイション

天然溶岩石を使用した炉床と、クリーンな水素エネルギーを組み合わせた革新的な回転式ピザ窯です。

住所：横浜市神奈川区栄町5-1

横浜クリエーションスクエア14F

TEL：045-577-0244

URL：https://sma-in.com

５．UNO

なめらかな食感、提供スピードをお求めの方にお勧めします。

観光地での販売に適したソフトマシンです。

冷却機能が高く、提供までの時間を短縮します。

連続して製造可能なためお客様を待たせません。

住所：埼玉県戸田市氷川町2-9-4

URL：https://uno-cs.com/

6．タカヤマ

衛生管理の観点から清掃と工事（グリストラップ本体、排水等の関係）の厨房全般対応。

住所：埼玉県所沢市南永井37-9

TEL：04-2993-1213

URL：https://www.takayama.org/

３.地産地消・観光・空間演出まで巻き込む“地域密着型フード＆空間イノベーション”

首都圏・北関東は「農産地」「観光地」「大消費地」が重なる日本でも特異なエリアです。

本展示会では、「生産 × 流通 × 飲食 × 空間 × 集客」までを一気につなぐ地域密着型ソリューションが集結し、地方創生・観光消費・飲食店収益改善を同時に実現する展示内容となっています。

7．田舎はちみつあかぼっけ

茨城県五霞町の自然の中で採れた国産はちみつ。花の移ろいをそのまま味わえるよう、4月～10月を月ごとにしぼり分けています（全7種）。

住所：茨城県猿島郡五露町小手指723-2

URL：https://www.akabokke.com/

8．ピーオーエス

Jacob Jensen（ヤコブ・イェンセン） シンプルなラインと飽きのこないデザイン電話機。

住所：埼玉県所沢市北野1-4-3

TEL：04-2938-2277

URL：http://www.posjapan.co.jp

■HCJとは

850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定で、ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じ、「サービス産業」「フードビジネス」の活性化に貢献します。

小会では、関東地域における食品・飲料業界向け展示会として、2026年3月10日（火）～13日（金）に東京ビックサイトで「第51回 FOODEX JAPAN 2026」（https://foodex.jma.or.jp/）も開催予定です。本展とあわせ、関東地域での外食・宿泊・サービス・食の新たな出会いの場を創出します。

■開催概要

・展示会名称：HCJ2026 ※下記展示会の英文名称頭文字を取った総称

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

第47回フード・ケータリングショー

第26回厨房設備機器展

・会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

（江東区有明3丁目11－1）

・展示規模：850社／2,400ブース（予定）

・来場者数：60,000名（予定）

・主催：

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会

第47回フード・ケータリングショー

公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本能率協会

第26回厨房設備機器展

一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本能率協会

・公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

・入場登録︓無料

来場には（https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registra tion.php(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registra%20tion.php)）より、事前登録が必要

本展示会に関連する業界関係者以外の方および16歳未満の方は入場不可