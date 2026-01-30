【一級建築士 学科対策】「大屋の構造補習」がパワーアップして帰ってくる。

TAC株式会社

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2026年の一級建築士学科試験対策としてオプション講座を2/2(月)より販売開始します（販売開始予告）。

一級建築士（学科対策） 文系大屋の構造補習PLus（2/2月リリース）

昨年からさらにパワーアップ！全5回の講義で「構造」をみっちり補習！

構造は、解き方を完全に理解できれば確実に解ける分野でありながら、「問題が変わるとわからなくなる…」「公式だけ暗記していてよくわからない…」という声をよく耳にします。そんな方をゼロにするために当講座を企画しました。

文系出身で学生時代は数学が全然ダメだったにも関わらず、構造を大の得意科目としていた大屋講師が、「こう理解すればよい！」を解説していきます。問題演習をまじえながら進めていきますので、その場で実践力も鍛えられます。過去問から正答率の低い問題を中心に取り上げていきますのでご自身の学びの「補習」としてご活用ください。

こんな方におすすめ

構造が「なんとなく」苦手な方

学習中の方で構造に不安を感じる、総復習する機会が欲しい方

この講師が講義を担当します

TAC 一級建築士講座 講師大屋 喜嗣 （おおや よしつぐ）講師

文系出身の一級建築士。文系で有るが故、みなさんが苦労しているポイントに精通し、分かりやすく、面白い説明で多くの幅広い支持を得ている。ゼネコンと設計事務所で20年以上のキャリアを持ち、実務に即した説明が好評。趣味は釣りと料理。魚をさばかせたら、TACナンバーワン。

ご注意

本商品は2/2(月)より販売を開始します。講義内容、受講料、お申込み期限等の詳細は2/2(月)以降、TAC建築士講座ホームページよりご確認ください。

TAC建築士講座ホームページ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku.html

まずはこのセミナーから！大屋講師による「炎の学習指導」は2/18(水)開催！

大屋講師による無料オンラインイベントを開催！現在、予約受付中です。大屋講師の講義の雰囲気をつかむことができます。また、構造の学習のオリエンテーションとしても、ぜひお気軽にご参加ください！

実施日時 2/18(水)19:30~

実施概要

大屋先生の炎シリーズ第２弾です。

構造力学は確実な得点源にすることができるとよく言われますが、本当にその通りで、解き方を完全に理解できれば、確実に解けます。

ただし、そう、理解することが大変ですよね。理解したつもりになっている方、公式をただ暗記してやり過ごしている方も少なくないのではないでしょうか。

当セミナーでは、そんな構造の得点が不安定な方にお集まりいただき、理解することの重要性とその方法・考え方について、いくつか問題をピックアップして解説していきます。

まだ余裕のある今のうちにしっかり取り組んで得意分野にしていきましょう。

予約はこちらから（カンタン30秒）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0218

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/