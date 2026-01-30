AI・メタバース・XRの最先端を学ぶ「2月定期セミナー」を開催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年2月、企業が次世代を生き抜くための「AI活用」「メタバース/XR戦略」をテーマにした定期セミナーを開催いたします。

オンラインでのウェビナーに加え、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg（なんばパークス内）」での対面型セミナー・交流会も実施し、企業のDX推進を強力にバックアップいたします。

■開催背景

現在、AIやメタバースは単なるトレンドを過ぎ、企業の存続を左右する「必須スキル」へと変化しています。しかし、多くの企業では「何から始めればいいかわからない」「導入したものの活用できていない」という課題を抱えています。また、労働人口の減少に伴い、既存社員のリスキリングや、最新技術を活用した新たなブランディング手法の確立が急務となっています。

当社は「この先も残り続ける企業にするための第一歩」を提供したいと考えています。知識を得るだけのセミナーではなく、その場で手を動かす「AIワークショップ」や、実際に最新設備に触れる「対面セミナー」を通じ、明日から使える具体的なアクションを持ち帰っていただくことを目的としています。特に、リアルな交流の場を設けることで、企業間の共創を生み出すきっかけを提供します。

■開催概要

当社は、急速に進化するテクノロジーをビジネスに実装するための「Meta Heroes定期セミナー」を2月に3回開催いたします。 今回のラインナップは、メタ大阪との共同企画による「AIリスキリング」の実践ワークショップ、ESG施策やブランディングに直結する「メタバース経営戦略」、そして最新プロダクトを公開する「対面セミナー＆交流会」です。参加費はすべて無料となっております。

【2月セミナースケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/297_1_2b5a8578dca0ad34ee07588ce0fc4d94.jpg?v=202601300421 ]

申し込みフォームはこちら⬇️

https://share-na2.hsforms.com/2lUwMUS90R1SCLVFhFF3qXA40r40p

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。 楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育む。Hero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： https://meta-heroes.(https://meta-heroes.co.jp)co.jp(https://meta-heroes.co.jp)

X（旧Twitter）アカウント： https://x.com/metaheroes_100

公式LINEアカウント： https://lin.ee/K9vdyLx