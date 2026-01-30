海外留学サービス「スマ留」のリアブロード、やる気スイッチグループホールディングスと戦略的資本業務提携契約を締結。

株式会社リアブロード

海外留学サービス「スマ留」を運営する株式会社リアブロード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：神田慎、以下「リアブロード」）は、総合教育サービス企業である株式会社やる気スイッチグループホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高橋直司、以下 「やる気スイッチグループHD」）と戦略的資本業務提携契約を締結したことをお知らせします。

本提携により、両社が保有する知見・ノウハウ・資産を活用することで独自の教育体験を創出し、今まで以上の幅広いセグメントに対して多様な価値提供が可能になると考えております。

■背景：教育市場と留学市場の融合による事業領域拡大と海外展開の加速

社会のグローバル化によって、実践的な英語力や異文化コミュニケーション力は将来のキャリア形成における「必須の基盤能力」へと変化しています。一方これまで、国内における教育への取り組みと海外留学とは部分的な接点しか有しておらず、日常の学習から海外留学、そして帰国後のキャリア形成までをシームレスに支援する「一元化された教育体験」の重要性が高まっていると捉えております。

このような背景から、現在国内外で2,400以上の教室を展開し13.5万人以上の生徒を擁する、国内最大級の教育ネットワークを展開する事業体を保有するやる気スイッチグループHDと、海外教育機関との強固なパイプを持つリアブロードが協業することにより、日本におけるグローバル人材育成の新たなスタンダードを構築してまいります。

■ 事業シナジー創出に向けた具体的な取り組み

本提携を通じ、やる気スイッチグループが展開する多角的な教育ブランドとシナジーを最大化させてまいります。

「スクールIE(R)」：個別指導で培った一人ひとりに寄り添う知見を活かし、個々の学習進度や目的に合わせた「カスタマイズ型の短期留学・探究学習」を提供します。

「Kids Duo International(R)(キッズデュオインターナショナル)/i Kids Star(R)(アイキッズスター)/Kids Duo(R)(キッズデュオ)」：日頃のバイリンガル教育の延長線上として、幼少期から本物の異文化に触れる「高品質な親子留学サービス」を共同開発します。

「寺小屋グループ」：地域で築いてきた確かな教育実績とグローバル体験を融合させ、独自の「留学・探究学習プログラム」を創出します。

また、やる気スイッチグループ内の採用関連業務を手がける株式会社やる気スイッチキャリアと帰国後のスムーズな就職およびキャリア形成を支援し、留学を通じて高い専門性や異文化適応力を身につけた優秀な人材を、やる気スイッチグループの次世代講師やスタッフとして積極的に採用する「人材循環モデル」を構築します。

■ 今後の展望

国内教室での事前学習と海外現地での実践プログラムを連動させ、学習効果を最大化させる「国内外ハイブリッド型カリキュラム」の開発や、全国2,400以上ある拠点を活用し、地方においても都市部と遜色のない最新のグローバル教育情報とカウンセリングを提供することで、誰もが当たり前に世界へ挑戦できる「留学の日常化」を目指します。さらに、TBSグループの一員であるやる気スイッチグループHDが保有する豊富なネットワークを活かし、更なる認知・ブランドイメージの向上を図るとともに、新しい映像教材の共創による教育コンテンツの拡充と海外展開を見込んでおります。

リアブロードとして総合教育サービス事業をさらに発展させ、世界を舞台に活躍するグローバル人材を輩出し続けることで、持続的な社会貢献を実現してまいります。

■ 代表コメント

株式会社やる気スイッチグループHD 代表取締役社長 高橋 直司によるコメント

わたしたちは幼児から高校生向けまで複数のスクールブランドを全国に展開しています。変化が激しいVUCAの時代、進学や成績向上はもちろんですが、「生きる力」をキーワードに学校教育が変わってきており、我々も時代にあった教育を提供していくことが求められています。

この度、留学をより身近なものへと変革されているリアブロード様をパートナーに迎え、当社の教育メソッドとグローバルな体験を融合できることを、非常に心強く感じております。

日常の学びを海外で試すことで、子どもたちの可能性はさらに大きく開花するでしょう。両社の連携を通じて、自立して自らの人生を切り拓き、自由な発想で世界を変えていく子どもが、ここから広く世界へ羽ばたいていくことを確信しています。

株式会社リアブロード 代表取締役社長 神田 慎によるコメント

当社は『Make The World Your Stage 』というフィロソフィーを掲げ、誰もが気軽に、かつ賢く海外へ挑戦できる仕組みづくりに邁進してまいりました。

この度、幼児から高校生まで幅広い層の『やる気』を引き出し、自分力（主体性）を育む教育の先駆者であるやる気スイッチグループホールディングス様とパートナーシップを組めることを大変嬉しく思います。

本提携を通じて、当社が培ってきた留学の圧倒的な手軽さと、やる気スイッチグループ様が誇る確かな教育メソッドを融合させ、日本の子どもたちが『世界を舞台に活躍する』ための新しい学びのステップを提供してまいります。両社の強みを最大限に活かし、日本の未来を担うグローバル人材の育成を一層加速させていく所存です。

■会社概要

●株式会社やる気スイッチグループホールディングスについて

株式会社やる気スイッチグループホールディングスは株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等を行っており、複数の子会社含めやる気スイッチグループを展開。中核事業体として(株)やる気スイッチグループを運営しております。

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※1の教室を展開し、13万5千人以上※2の子どもたちの学びをサポートしています。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。※1※2 2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

会社名：株式会社やる気スイッチグループホールディングス

（YARUKI Switch Group Holdings, Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 高橋 直司

事業内容：株式会社やる気スイッチグループの持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。当会社の属する持株会社グループが行う個別指導塾・英会話スクール・幼児教育・民間型託児保育の経営及びそれらのフランチャイズ事業の経営管理およびこれに付帯または関連する一切の業務

設立年月日：2020年1月

資本金：208,211,850円

コーポレートサイト：https://yarukiswitch-holdings.co.jp

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目24-2 八丁堀第一生命ビル

●海外留学エージェント「スマ留」について

「スマ留」は累計相談者数15万人以上の海外留学エージェントです。海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。海外留学エージェント10社におけるブランド調査でも「利用者数」「口コミ評価」「認知度」の3つで1位を獲得しています。

公式サイト：https://smaryu.com/

公式LINE：https://x.gd/ZBqxz

公式Instagram：https://www.instagram.com/sma_ryu/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@sma_ryu

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sma_ryu

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/sma_ryu

●株式会社リアブロードについて

株式会社リアブロードは、「Make The World Your Stage .」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしています。海外留学エージェント「スマ留」・英会話学習メディア「留学マナビジン」を運営しています。

所在地：東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者：代表取締役社長 神田 慎

設立年：2014年12月

資本金：1億1,000万円（資本準備金を含む）

コーポレートサイト：https://reabroad.co.jp/