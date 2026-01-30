フランス発プレミアムスキンケアブランド「GALENIC（ガレニーク）」ブランドアンバサダーにリン・チーリン（林志玲）が就任

Galenic Japan株式会社

Galenic Japan株式会社（東京都千代田区、日本カントリーゼネラルマネージャー：佐藤 俊雄）、フランス発のプレミアムスキンケアブランド GALENIC（ガレニーク）は、女優および公益活動家として国際的に活躍する リン・チーリン（林 志玲） を、ブランドアンバサダーに起用したことを発表します。

今回の起用は、45年以上にわたり細胞レベルの皮膚科学研究を続けてきたGALENICの先進的なサイエンスと、自分らしさを大切にしながら進化を重ねてきたリン・チーリンの生き方が深く共鳴したことによって実現しました。科学が切り拓く美の可能性と、しなやかで芯のある女性像が重なり合い、GALENICが描く新たなスキンケアの価値を形づくっています。

リン・チーリンは、女優として確かなキャリアを築く一方、長年にわたり公益・慈善活動にも真摯に向き合ってきました。年齢や外見に縛られることなく、本質的な美しさを追求し続けるその姿勢は、GALENICが大切にする、自立し、知性をもって人生の質を高めていく女性像と重なります。内面からにじみ出る品格と、静かな強さを備えたその在り方は、多くの女性に深い共感とインスピレーションをもたらしています。

GALENICは、1978年にフランスで誕生したプレミアムスキンケアブランドです。長年にわたる研究と専門性に基づき、肌の本質と向き合いながら、完成度の高い処方と心地よい使用感を追求してきました。その哲学は、表面的な華やかさではなく、確かな選択眼を持つ女性に寄り添うものです。

知性と国際性を備え、自立した生き方を体現するリン・チーリンは、GALENICが思い描くターゲット像そのものともいえる存在です。彼女の揺るぎない美の在り方は、日々を丁寧に積み重ね、自分らしい美を選び取る女性たちに静かなインスピレーションを与えます。

この度の就任に際し、リン・チーリンは次のように述べています。

「GALENICのアンバサダーとしてこのブランドの一員になれたことを光栄に思います。長い歴史と研究に裏打ちされたブランドの姿勢に共感しています。自分らしさを大切にする美のメッセージを、多くの方と共有できることを楽しみにしています」

Galenicについて

Galenic（ガレニーク）は、フランスの薬剤師であり皮膚・植物学者であるピエール・ファーブル博士によって1978年に創設されたプレミアムスキンケアブランドです。博士は「サイエンスと美の融合」を信条に、科学的根拠に基づくスキンケアを追求し、確かな研究に裏打ちされた、目に見える実感と結果を重視した製品づくりを行ってきました。その信念は今もブランドの中核として息づいており、Galenicは皮膚科学に基づく先進的な研究と独自の技術によって、角層のすみずみまで有用成分を届ける「Anchor Penetration Technology」技術にこだわった製品を開発しています。フランスのラグジュアリーと科学の粋を結集し、肌と心に喜びをもたらすスキンケア体験を提供しています。「科学が切り拓く美しさの未来」をコンセプトに掲げ、サイエンスに裏打ちされた確かな品質で、美しさへの新たなアプローチを提案し続けています。

ブランドオフィシャル情報

Galenic公式オンラインサイト：https://galenic.jp

Galenic公式Instagram：galenic_jp(https://www.instagram.com/galenic_jp/)