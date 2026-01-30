【グローバルカンファレンス】「Women’s Health Beyond 2026」海外Keynoteスピーカー含む全登壇者が確定！

一般社団法人ウィメンズヘルス・イノベーション協会

一般社団法人ウィメンズヘルス・イノベーション協会（旧名称：一般社団法人Femtech Community Japan、東京都渋谷区、代表理事 皆川朋子、以下ウィメンズヘルス・イノベーション協会）が2026年2月6日（金）に初主催するグローバルカンファレンス「Women’s Health Beyond 2026」。海外Keynoteスピーカーを含む全ての登壇者が確定しました！





※STAGEのセッションでは、同時通訳を提供予定です。カンファレンス公式サイト：https://whbeyond.com

参加申込先：https://womens-health-beyond-2026.peatix.com

今回ご紹介する登壇者は、以下の2名です。

Jill Angelo / Oura Vice President, Women's Health & Commercial Partnerships

米国の更年期ケアのプラットフォーム「Gennev」創業者で、全米最大規模の女性医療ネットワーク「Unified Women’s Healthcare」に事業売却。現在は、Oura Ring にてVice Presidentとして参画、女性向け機能開発を統括。



【登壇時間・タイトル】

Keynote1 / 10:30-11:00

Global Trends in the Women’s Health Business Landscape

グローバルに拡がるWomen's Healthビジネスの潮流

これまで女性の健康は、限られた研究や断片的な取り組みに留まり、妊娠・出産・更年期など個別のライフステージごとに扱われてきました。しかし現在、月経障害や周更年期、不十分な母子保健対応が、労働生産性の低下や早期離職など、社会・経済に大きな影響を与えていることが明らかになっています。同時に、女性は医療・ヘルスケアや消費市場における重要な意思決定者でもあります。本セッションでは、Femtechやデジタルヘルスの新たな潮流が、女性の健康を「ビジネスと経済戦略の中核」として再定義する動きを紹介します。Ouraの継続的なデータとパートナーエコシステムの事例を通じて、医療、福利厚生、投資、そして社会全体の健康の未来を展望します。

Jill Angelo

Oura Vice President, Women's Health & Commercial Partnerships

ヘルスケアおよびテクノロジー分野において25年以上の経験を持つエグゼクティブであり、起業家、取締役。Fortune 100企業、プライベートエクイティ、ベンチャー企業にまたがり、高成長組織のスケール、M&Aおよび統合の主導、規制産業におけるグローバルチーム構築を数多く手がけてきた。現在はOuraにてWomen’s Health & Commercial Partnerships担当バイスプレジデントとして、同社ヘルスプラットフォームの普及拡大に向けたグローバルGo-to-Market戦略を統括。以前はUnified Women’s HealthcareでVirtual Health部門の代表を務め、自ら創業した女性ヘルスケア企業Gennevの統合を含むデジタルトランスフォーメーションを推進した。マイクロソフトでの15年間のキャリアを経て、現在はSpecial Olympics Washingtonの取締役も務める。Inc.誌「Top 100 Female Founders」に選出。

佐々木 稔 / 経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 総括補佐

経済産業省へ入省以来、ヘルスケア産業政策の中核を担い、現在は課全体のマネジメントと政策推進を統括。特に日本のヘルスケアスタートアップ・エコシステムの国際化を推進。

【登壇時間・タイトル】

Keynote3 / 13:45-14:05

国内ヘルスケア政策の最新動向 - 女性の健康をめぐる政策とこれからの展望

Japan’s Healthcare Policy Landscape - Evolving Systems and Future Outlook for Women’s Healthy

新政権のもと日本の医療・ヘルスケア政策に置いても新しい施策が検討されています。その中で、女性の健康は社会課題として明確に位置づけられ、制度改革やヘルステック推進を通じた包括的な支援の議論が進んでいます。本セッションでは、女性の健康をめぐる最新の政策動向を整理し、今後の社会実装や産業連携、スタートアップ・企業にとっての可能性と展望を紹介します。

佐々木 稔

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 総括補佐

東京大学薬学部（学士・修士）、マサチューセッツ工科大学MBA。2014年に経済産業省に入省後、社会保障の中長期的課題の検討や、技術イノベーション政策、民間保険会社の監督等に携わった他は、ヘルスケア産業課に所属。2018-20年の情報・国際担当補佐に加え、現在は総括補佐として課全体のマネジメントや政策の総合調整・推進を実施。特に日本のスタートアップ・エコシステムの国際化の推進に従事。



現在、すでに300名以上のお申し込みをいただいているグローバルカンファレンスです。

国内外の多彩なセッションに加え、最前線の取り組みが集結するピッチ・展示企画も多数予定しております。

Women’s Health領域の最新動向から実践事例まで幅広くご紹介する内容となっておりますので、引き続き多くの方のご参加・ご登録をお待ちしています！

開催概要

Women’s Health Beyond 2026

女性の健康とイノベーションの未来に向けた新たな道を拓く

Creating Pathways to the Future of Women's Health and Innovation

開催日時：2026年2月6日（金）10:00～19:00

会場：Tokyo Innovation Base 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3

実施形式：リアル開催のみ ※一部、遠隔会場と連携したリアルタイムのオンライン配信を予定。

参加費：無料

参加者：Women's Health領域の起業家・スタートアップ、投資家・アクセラレーター、大企業、アカデミア・専門家、行政・自治体、メディアなど、国内外の多様な関係者（約300名を想定）

主催：一般社団法人ウィメンズヘルス・イノベーション協会（旧名称：一般社団法人Femtech Community Japan）

協力：PwCコンサルティング合同会社

後援：経済産業省、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED)、国連人口基金（UNFPA）

戦略パートナー：NEXTBLUE

ナレッジパートナー：Femtech Association Asia、Oura

協賛：株式会社朝日広告社

連携パートナー：CIC Fukuoka、Femtech Japan、fermata株式会社、umoh、Venture Cafe Fukuoka、一般社団法人 WE AT、一般社団法人メディカル・フェムテック・コンソーシアム、一般社団法人日本フェムテック協会、株式会社サニーサイドアップグループ、株式会社ステルラ、女性活躍推進テクノロジー協議会

メディアパートナー：Women’s Health Horizons、株式会社アイスタイル、株式会社NewsPicks Studios、株式会社保険毎日新聞社

※ほか調整中。

カンファレンス公式サイト：https://whbeyond.com

参加申込先：https://womens-health-beyond-2026.peatix.com

■ 今後の展開

登壇者・出展企業・パートナー企業は決まり次第、随時公式サイトにて公開してまいります。

引き続き、本イベントにご期待ください。

メディア関係者の皆さまへ

女性の健康課題を正しく、そして多角的に社会へ伝えていくためには、メディアの皆さまの力が不可欠です。本カンファレンスの趣旨にご賛同いただき、ご取材やメディアパートナーとしてのご協力をいただける媒体様を募集しております。

関心をお持ちの方は、以下フォームよりご登録ください。

https://forms.gle/pNZUU9zW3GeYwMUb7(https://forms.gle/pNZUU9zW3GeYwMUb7)



【主催】

一般社団法人ウィメンズヘルス・イノベーション協会

一般社団法人ウィメンズヘルス・イノベーション協会は、2021年発足、2026年1月より旧名称 『一般社団法人Femtech Community Japan』よりリブランディングし、団体名を変更しました。Women's Health / Femtech関連のビジネス、プロダクト・サービス推進のために、幅広く関係者がつながり、議論・情報共有・ネットワーキングおよび情報発信などを行っていくエコシステムの実現を目指します。