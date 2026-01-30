株式会社タートルが、春日井高校写真部に写真講座を実施

株式会社タートル

東海地方で25店舗のフォトスタジオを運営する株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山直樹）は、2026年1月21日（水）と2026年1月28日（水）、愛知県立春日井高校（以下：春日井高校）の写真部員を対象としたスタジオ撮影講座を開催いたしました。当日は、弊社社員が講師を務め、スタジオ撮影ならではのライティングや構図の考え方など、実践的な技術を学生の皆さんにお伝えしました。

■取り組みの背景

当社は、創業87年を迎え、地域の皆さまに支えられながら事業を続けてまいりました。2024年に本社機能をアップデートしたことをきっかけに、社内の設備やこれまで培ってきた写真撮影の知見を、より地域にひらいていきたいと考えるようになりました。

その取り組みの一環として、昨年初めて春日井高校写真部の部員の皆さまを対象に、自社スタジオにてプロカメラマンによる特別講座を実施しました。実施後には、生徒の皆さまや教職員の方々から「普段触れることのないスタジオ機材を使った体験で楽しかった」「風景だけでなく人物を撮る視野が広がった」といった多くの好評の声をいただきました。

こうした反響を受け、本年も引き続き、地域の高校生の学びを支援する取り組みとして本講座を開催いたしました。

■開催概要

■当日のようす

■参加された生徒さんの感想

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/52_1_a6d28f4f0e29b0778ef379333efa77b8.jpg?v=202601311251 ]

「去年も教えて頂いたけど今年またこのような機会を設けていただいたことで更に理解が深まった」

「いろいろなライティングを教えて頂き楽しかった」

■株式会社タートルとは

株式会社タートルは1939年創業。東海地方を中心に25店舗のフォトスタジオを展開する、地域に根差した企業です。人生の節目や日常の大切な瞬間を写真として残すサービスを提供しています。

企業理念に「喜びと感動の共有を、生きる力に。」を掲げ、VISIONである “The memority company” の実現を目指しています。写真事業を基盤としながら、想い出や人と人とのつながりを大切にし、人生を豊かにする価値の提供を通じて、今後も社会に貢献してまいります。

【株式会社タートルの概要】

社名：株式会社タートル

本社所在地：〒486-0833 愛知県春日井市上条町5-7

代表取締役：亀山直樹

事業内容：写真撮影業、写真撮影に関連する業務全般

設立：1939年10月

資本金：1,000万円

HP：https://www.ps-turtle.com/