【椿屋珈琲・ダッキーダック】「ひなまつりショートケーキ」のご予約を開始

東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）が運営する「椿屋珈琲・ダッキーダック アニバーサリーケーキ予約サイト」にて、「ひなまつりショートケーキ」のご予約を開始しました。

お誕生日や記念日など、特別な日に華を添えるアニバーサリーケーキをWEBで簡単にご予約、店舗でスムーズにお受け取りいただけるサービス。季節のイベントを盛り上げたり、旬のフルーツを楽しめたりと、大切な日を彩るパティシエこだわりのホームメイドケーキは多くのお客様よりご好評いただいております。

お子様の成長を願う「ひなまつり」にあわせて、定番のストロベリーショートケーキとミルクチョコレートケーキを限定デザインにアレンジしました。

華やかなケーキで、お子様の笑顔が溢れる「ひなまつり」をお過ごしください。

椿屋珈琲・ダッキーダック アニバーサリーケーキ予約サイト

【予約期間】～2026年2月26日（木）

【URL】https://www.tfscake.shop/(https://www.tfscake.shop/)

新規会員ご登録で、10％OFFクーポンをプレゼントしております。

◆ひなまつりケーキ 4号 3,800円（税込）

大切な日を彩るアニバーサリーケーキ

口どけのよいスポンジとコクのあるクリーム、そしてみずみずしい苺を贅沢に使用したストロベリーショートケーキをはじめ、幸せが広がるアニバーサリーケーキをご用意しております。 年に一度の特別な日だからこそ、作り手の想いがつまったケーキを選びませんか。

4号（3～4名用）・5号（５～６名用）・6号（7～8名用）と、用途にあわせてサイズをお選びください。

ストロベリーショートケーキミルクチョコレートケーキベルギーチョコレートケーキモンブランプラチナレアチーズケーキガトーショコラ

