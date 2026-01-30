エスパル山形で「第51回　衆議院議員総選挙　選挙割キャンペーン」開催！

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル山形(所在地：山形市香澄町1-1-1)は、衆議院議員総選挙投票率の向上と選挙・政治への興味関心を持っていただくことを目的とし、エスパル山形で選挙期間に合わせた「選挙割キャンペーン」を開催いたします。




選挙割キャンペーン概要

【概要】


エスパル山形　選挙割キャンペーン


(1)期間　2026年2月1日（日）～15日（日）


(2)内容　


市内各投票所に設置している投票所看板の写真もしくは投票所来場カードをご提示いただいたお客さまへ、エスパル山形の対象店舗でお得な特典やサービスをご提供いたします。


(3)キャンペーン参加方法


期日前・当日の選挙投票後投票看板の写真を撮る、もしくは投票所来場カードを受け取り、対象店舗でのお会計時に撮影した投票所看板の写真か投票所来場カードをご提示いただくと、対象店舗にて各種特典をご利用いただけます。


※原則、期間中お1人さま1店舗1回限りの参加となっております。





(4)対象店舗


【エスパル山形　選挙割キャンペーン参加方法】



１.投票所に行く

２.投票所看板の写真を撮る、もしくは投票所来場カードを貰う

３.対象店舗でお会計前に「写真」または「投票所来場カード」を提示

＜エスパル山形営業時間について＞※2026年1月30日(金) 現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ショッピング　10:00 - 19:30


※2F 土・日・月　9:30～　　　　　　　　　　


※全館 日曜日　19:00閉店


飲食店　11:00 - 21:00


※一部、営業時間の異なるショップがございます。



■エスパル山形に関するお問い合わせについて


TEL：023-628-1106（代表）