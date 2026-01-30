オンライン研修サービス「Workschool」より、COBOL入門コースがリリース

TRUNK株式会社

オンライン研修サービス「Workschool」を運営する、TRUNK株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西元 涼、以下「TRUNK」)は、学習コンテンツとして「COBOL入門コース」を正式にリリースいたしました。

■COBOL入門コース 開発の背景

COBOLは、1960年に最初の仕様が示されて以来、60年以上にわたり膨大なプログラム資産が積み上がり、今日においてもIT社会の根幹を支えるシステムをはじめ多様なアプリケーションが稼働しています。さらに「古い言語」というイメージとは異なり、国際規格は更新され続けており、2023年には新規格（ISO/IEC 1989:2023）も公開されています。

一方で、COBOLシステムのレガシー化やCOBOL技術者の不足は、国内外で重要な社会課題として語られており、現場では既存資産の理解、ノウハウの継承、レガシー対策の実践が急務となっています。

TRUNK株式会社は、この状況を踏まえ、e-Learningシステム「Workschool」にて「COBOL入門コース」をリリースします。

COBOLの文法理解に留まらず、現場で稼働するCOBOL資産を“読み解くための基礎“を体系化し、実践的に学べる形で提供することで、COBOLに関わる業務の土台づくりと人材育成を支援します。

■Workschool(ワークスクール)とは

Workschoolは、企業の人材育成を支援するe-Learningシステム（LMS）です。

学習を「続けられる仕組み」と、現場で使えるスキルに「つながる学習体験」を確立し、

導入後に起きがちな受講率の伸び悩みや学習定着といった課題の解消を支援します。

■IT(SIer・SES)企業様にご好評いただいているポイント

1,500以上の網羅されたコンテンツ

今回リリースした「COBOL入門」以外にも、C言語/PHP/Java/AWSなど

エンジニア育成に特化した多くの研修パッケージをご用意しています。

開発環境がなくても、コードを書いて学べる実践型学習コンテンツ

Workschool内(ブラウザ環境)で開発の実践が可能。

インプット後すぐのアウトプットで理解力を測ることで、定着率が高まります。

https://lp.work-school.com/lms

■TRUNK株式会社 コメント

執行役員/コンテンツマネージャー 平谷 善郎

TRUNK株式会社では、e-Learningシステム「Workschool」を研修用途としてご活用いただくIT企業様から、COBOLに関する学習ニーズを継続的に伺ってきました。現場で稼働するCOBOL資産を理解できる人材の必要性が高まる一方、体系的に学べる機会が限られているという声も多く、今回「COBOL入門コース」の開発に至りました。

本コースは、初学者がつまずきやすいポイントを押さえながら、

業務で扱われるCOBOLの基本を段階的に学べる構成としています。企業の皆様の育成課題に寄り添い、学習機会の拡充を通じて、

社会のニーズに少しでも貢献できることを大変嬉しく思います。

■監修者 コメント

株式会社ウイングシステム代表取締役社長 長谷川 忠志 氏

株式会社ウイングシステムは、1991年の創業以来、新人研修においてCOBOL教育を継続して実施してきました。PC環境で動作するOpenCOBOLを活用し、マッチング処理やコントロールブレイクといった業務の基本を学習したうえで、現場配属を行っています。

当社はこれまで、汎用機を使用したクレジット業務、銀行業務、保険業務など、社会インフラを支える数多くのCOBOL案件に携わってきました。こうした実務経験を通じて培った教育ノウハウをもとに、本コースを開発しています。

Workschoolの「COBOL入門」は、初学者がつまずきやすいポイントを意識し、基礎から段階的に学べる構成となっています。文法の暗記に偏ることなく、実際の業務で使用される処理を題材にすることで、「読める」「書ける」COBOL力の習得を目指します。

COBOLの文法を網羅することを目的とせず、現場で必要とされる知識や考え方を重視し、実務に直結する内容に絞って解説しています。

本コースを通じて、COBOLプログラムの構造を理解し、ソースコードを読み解き、実際にプログラミングができるエンジニアへの第一歩を踏み出していただければ幸いです。

■アドバイザリー コメント

COBOLコンソーシアム 会長東京システムハウス株式会社 比毛 寛之 氏

長年にわたり社会基盤を支えてきたシステムの維持に不可欠なCOBOLですが、そのプログラム資産の維持・運用と、次世代への円滑な技術継承は、現在、国内外で喫緊の課題です。特に、COBOL人材の減少は、基幹システムの安定稼働において大きなリスクとなりつつあります。

このような背景のもと、TRUNK株式会社様が「COBOL入門コース」をリリースされたことを心より歓迎いたします。本コースは、実務に直結したCOBOLの基礎知識を学べる実践的な内容となっているため、まさに現場のニーズに合致しており、大変意義深いものと考えます。



本コースが、COBOL業務の基盤を確立し、次代を担うエンジニア育成の一助となることを大いに期待し、COBOLシステムの未来に向けた貢献に繋がることを願っております。

■会社概要

名称：TRUNK株式会社

URL：https://trunk.company

設立：2015年7月1日

代表者：代表取締役CEO 西元 涼

所在地：東京都渋谷区神南1-9-4 NCビル3F B号

事業内容 : 企業向けe-Learning(LMS)の開発・運営事業

