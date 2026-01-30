カンキツの害虫アゲハ類も退治！速効＆長期持続で植物にやさしい「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売

KINCHO園芸株式会社

家庭園芸用薬品・肥料等を製造販売するKINCHO園芸株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役社長：森本 義之）は、強力ジェット噴射と約4ヵ月持続の殺虫効果を持つケムシ類用殺虫剤「ケムシアタッカーEX ベニカWエアゾール」を2026年1月に新発売いたしました。

本製品は、家庭園芸で相談が多いカンキツ類のアゲハ類（幼虫）に農薬登録を取得しており、強力ジェット噴射で高所や葉裏までしっかり薬剤が届くうえ、即効性と約4ヵ月の持続効果により、長期的な害虫対策をサポートする手軽なエアゾール剤です。

■商品情報

商品名：ケムシアタッカーEX ベニカWエアゾール

容量： 480ml入

成分：シクラニリプロール・ペルメトリン

価格： 1,430円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所： 全国のホームセンター、園芸店、各種ECサイト等

特長：

●ジェット噴射で、速効退治！

大きなケムシや、しつこいイモムシ※１、さらには卵（的に退治します。

●約４ヵ月効きめが続く！※２

成分が浸透して葉裏の隠れた害虫も退治。雨が降っても流れないので効果が持続します。

●さまざまな庭木・果樹でも安心！

植物にやさしく、庭木や果樹（柿、レモン等のかんきつ）にも幅広く使えます。

※1 イラガ類、アゲハ類、ミカンハモグリガ、カキノヘタムシガ

※２ アメリカシロヒトリ幼虫。環境により持続期間は変動します。

■適用害虫と使用方法

■確かな効果

▼詳しい商品情報はこちら

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6347/

▼KINCHO園芸のホームページ

https://www.sc-engei.co.jp/

参考資料 KINCHO園芸株式会社について

【沿革】

1969年 10月 武田園芸資材株式会社設立

1989年 創立20周年 タケダ園芸株式会社に商号変更

1993年 製品開発センター完成

1999年 創立30周年

2001年 ホームページ開設

2002年 住化タケダ園芸株式会社に商号変更

2007年 11月 住友化学園芸株式会社に商号変更

2009年 創立40周年 「学校花壇＆菜園応援プロジェクト」スタート

2012年 ホームプロダクト部門を新設、家庭用日用品雑貨を発売開始

2019年 創立50周年

2024年 創立55周年

2025年 7月 KINCHO園芸株式会社に商号変更

【会社概要】

商 号：KINCHO園芸株式会社

代表者：代表取締役会長 上山 直英

代表取締役社長 森本 義之

設 立：1969年（昭和44年）10月3日

資本金：2億円

株 主： 大日本除虫菊株式会社

社員数：約90名

年 商：約80億円

事業内容：家庭園芸用薬品・肥料・資材等および花卉・緑化関連資材、家庭用日用品雑貨の製造と販売

主な取扱品目：

＜家庭園芸用＞

○殺虫殺菌剤／ベニカＸシリーズ、ベニカナチュラルスプレー、オルトランＣなど

○殺虫剤／スミチオン、オルトランシリーズ、アリアトールシリーズ、ナメトックスシリーズなど

○特定防除資材／ピュアベニカ

○殺菌剤／ベンレート水和剤、ダコニール1000、マイローズベニカBT殺菌粒剤など

○除草剤／草退治ストロングシリーズ、草退治セーフシリーズ、マイターフシリーズなど

○植物成長調整剤／ジベラ錠5、トマトトーンなど

○展着剤／ダイン

○肥料／マイガーデン、マイローズ、花工場シリーズ、MY PLANTS、エードボールCaなど

○バイオスティミュラント／X-ENERGY(エックスエナジー)シリーズ

〇活力剤／マイローズばらの活力液DX

〇資材類・その他／アースチェック液、MY PLANTS葉をきれいにするシートなど

＜緑化用＞

〇殺虫剤／GFオルトランカプセル