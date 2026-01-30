パソナ　韓国若手人材の日本企業への就労をサポート『Global Young Challengerプログラム2026』兵庫県淡路島にて2月2日（月）より開始

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎）は、日本での就職を希望する韓国の若手人材を対象に、兵庫県淡路島で日本語やビジネス研修を行い、日本企業への就職を支援する『Global Young Challengerプログラム2026』を2月2日（月）より開始いたします。

なお、本事業は韓国の「新韓金融希望財團」及び「韓国外国語大学」より受託し実施いたします。

韓国では政府の海外就職支援政策が展開される中で、若年層の間で海外就職に関心を持つ傾向がみられ、日本を含む諸外国での就職機会を目指す動きが広がっています。

そこでこの度、パソナが受託し運営する『Global Young Challengerプログラム2026』では、15名の韓国若手人材を対象に、淡路島で約2か月間にわたりビジネスシーンに即した日本語研修や、業界研究、面接マナーなど、日本特有の就職活動に向けた研修、デジタルリテラシーの強化に向けたDX研修などを実施いたします。研修後はパソナグループのネットワークを活用し、全国の拠点を通じて就労支援を行ってまいります。

パソナは韓国の若手人材のグローバルなキャリア形成を支援すると共に、日本企業のグローバル人材の採用をサポートすることで事業成長に貢献してまいります。

■ パソナ『Global Young Challengerプログラム2026』概要

期間：2026年2月2日（月）～ 3月27日（金）

目的：韓国の若年人材のグローバルなキャリア形成を支援すると共に、日本企業の人材採用・事業成長に貢献する

対象：日本での就職を希望する韓国の若手人材（15名）

内容：約260時間の研修を実施

（ビジネス日本語研修・体験型インターンシップ・就職支援研修（業界研究、面接対策、合同企業説明会への参加など））

お問合せ：株式会社パソナ グローバル事業本部 E-mail globaljob@pasona.co.jp

▲前回プログラム時の研修の様子（2025年）