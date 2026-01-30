SK本舗と業務提携　Flashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」販売パートナーシップを締結【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明、以下 APPLE TREE）は、

SK本舗（運営：フェリデンシア・キャピタル株式会社、代表取締役：遅沢 翔）と、Flashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」に関する販売パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本業務提携により、両社はCJ270の国内展開および販売体制の強化を目指し、フィギュア・模型・デザイン分野をはじめとする高付加価値なフルカラー造形ニーズへの対応を進めていきます。

また、本提携の取り組みの一環として、両社はワンダーフェスティバル2026［冬］に出展し、連携のもとCJ270の展示および造形サンプルの紹介を行います。

■業務提携の背景

近年、3Dプリンターは試作用途にとどまらず、完成品レベルの造形品質や高い色再現性が求められる分野へと活用の幅を広げています。特にフィギュアや模型、プロダクトデザインの分野では、フルカラー造形による表現力が注目されています。

APPLE TREEは、3Dプリンターおよび3Dスキャナーを中心に、製造業からクリエイティブ分野まで幅広い導入支援を行ってきました。



SK本舗（運営：フェリデンシア・キャピタル株式会社／代表取締役：遅沢 翔）は、3Dプリンターおよび造形材料を中心とした総合通販サービスを展開しています。

Elegoo社やPhrozen社の製品をはじめ、個人ユーザーからビジネス用途まで幅広く活用される、低価格かつ高精度な3Dプリンターを取り扱っています。

また、レジンやフィラメント、周辺機器においてはオリジナル製品の企画・開発も行っており、ユーザーの声を活かした製品・サービスを通じて、3D造形分野の発展を目指しています。

両社は今回の販売パートナーシップ締結を通じて、Flashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」の特長や活用可能性をより多くのユーザーに伝えていくことを目指します。

また、ワンダーフェスティバル2026［冬］での展示を通じて、フルカラー3Dプリントによる表現力や活用シーンを来場者に体感していただく機会を提供します。

■Flashforge フルカラー3Dプリンター「CJ270」について

CJ270は、卓上サイズながら高精細なフルカラー造形を実現するFlashforgeの次世代3Dプリンターです。CMYKに加え、白や透明素材を用いた造形に対応し、最大1,000万色を超える色表現が可能です。

また、水溶性サポート材に対応しており、複雑な形状でも後処理の負担を抑えた造形が行えます。

フィギュア・模型制作、デザイン検討、教育・研究用途など、幅広い分野での活用が期待されています。

■ワンダーフェスティバル2026［冬］ 出展について

APPLE TREEおよびSK本舗は、ワンダーフェスティバル2026［冬］にそれぞれ出展し、連携のもとFlashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」の実機展示および造形サンプルの紹介を行います。

会場では、フルカラー造形による表現力や仕上がりを実際にご確認いただけます。

イベント名：ワンダーフェスティバル2026［冬］

開催日：2026年2月8日（日）

会場：幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール

ブース番号：8-09-04（APPLETREE）／5-02-13（SK本舗）

■今後の展開

APPLE TREEとSK本舗は、Flashforge製フルカラー3Dプリンター「CJ270」を通じて、フルカラー3Dプリントの特長や表現力を紹介していきます。

会社概要APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp