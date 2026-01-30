ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、GICと米ソニー・ミュージックグループ（Sony Music Group, 以下 SMG）が発表した新たな投資パートナーシップに参画したことをお知らせします。

グローバルな機関投資家であるGICと、世界有数の音楽グループであるソニー・ミュージックグループ（SMG）は、高品質で著名な音楽カタログを様々なジャンルで取得し、価値を高めるための投資パートナーシップを設立したことを発表しました。このパートナーシップは、拡大を続ける世界の音楽セクターへの両組織の共通のコミットメントの表れです。

この投資は、GICの長期的な資本とグローバルな投資経験を、ソニー・ミュージックグループの音楽の版権に関する専門知識と100年以上の音楽業界の歴史を組み合わせることで成り立つものです。SMGの広範なアーティストおよびソングライターとの関係・グローバルネットワーク・業界知見が魅力的な音楽資産の取得に大きな役割を果たすと思われます。

ソニー銀行もこの投資パートナーシップに参画しています。

GICとSMGの発表全文は以下をご参照ください。

GIC and Sony Music Group Announce New Investment Partnership

https://www.sonymusic.com/sonymusic/gic-and-smg-announce-investment-partnership/

GICとソニー・ミュージックグループが新たな投資パートナーシップを発表

https://www.gic.com.sg/jp/newsroom/articles/gicとソニー・ミュージックグループが新たな投資/(https://www.gic.com.sg/jp/newsroom/articles/gic%E3%81%A8%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%8C%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E6%8A%95%E8%B3%87/)