『ビックリマン』悪魔VS天使シリーズより、腕時計が受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

1977年よりロッテから販売されているチョコレート「ビックリマンチョコ」。おまけシール入りの国民的お菓子として1980年代から大ブームを巻き起こし、長きにわたり愛されている大人気シリーズです。

この度、本作より新商品が登場いたします。

待望の第4弾は腕時計！

ビックリマンシールの魅力を文字盤に凝縮！文字やカラーで世界観を表現しました。

落ち着いた色合いのレザーバンドとシンプルなフォルムで上品な仕上がり。裏蓋にはそれぞれの姿を刻印しました。

ロゴをあしらった専用ケース付きでお届けいたします。

こちらの商品の受注期間は2026年1月30日～2026年3月4日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/bikkuri_man.aspx

■新商品情報（発売元：ムービック）

▼スーパーゼウス

▼ヘッドロココ

▼ヘラクライスト

▼専用BOX

【商品名】

腕時計(全3種)

【価格】

各22,000円（税込）

【サイズ】

時計本体：横36 x 縦41mm

ベルト幅：18mm

腕周りサイズ：約14.0～19.5cm

【受注期間】

2026年1月30日～2026年3月4日

【発売日】

2026年7月3日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト

■『ビックリマン』オフィシャルホームページ：https://www.lotte.co.jp/products/brand/bikkuri_man/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。