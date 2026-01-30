「（仮称）大宮区桜木町4丁目レジ開発」にて「DBJ Green Building認証（プラン認証）」取得　さいたま市大宮区の新築賃貸マンション

株式会社フージャースホールディングス

不動産投資事業、収益不動産開発事業不動産賃貸業、リノベーション分譲事業等を展開する株式会社フージャースアセットマネジメント（東京都千代田区、代表取締役社長：小川 栄一、以下「当社」）が開発した賃貸マンション「(仮称)大宮区桜木町4丁目レジ開発」に、「非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされたビル」として 「DBJ Green Building 認証（プラン認証）」 が付与されました。当社グループでは地域活性化のため再開発事業や、中古不動産の利活用を通じた環境負荷軽減、土壌汚染対策やフロンの適正処理等を通じた環境汚染と健康被害の防止といった具体的な取り組みを実現しながらESG戦略を進めており、今後もより一層取り組んでまいります。

□「DBJ Green Building認証」の概要

DBJ Green Building認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（「Green Building」）を支援するために、2011年4月に日本政策投資銀行(DBJ)が創設した認証制度です。対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取り組みを支援しています。

DBJ Green Building認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（「Green Building」）を支援するために、2011年4月に日本政策投資銀行(DBJ)が創設した認証制度です。対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取り組みを支援しています。

□物件概要

「(仮称)大宮区桜木町4丁目レジ開発」

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目298番（以下未定）

構造：RC造・5階建て

総戸数：29戸

竣工日：2026年10月予定

間取り：1LDK、2LDK、3LDK

面積帯：30.45平方メートル ～72.63平方メートル

□デュオフラッツシリーズ

「新しい欲しかった暮らし」をコンセプトとし、全国に展開しているデュオフラッツシリーズです。

物件ごとに間取り・仕様・デザインなど、どれをとっても顧客目線で考え抜いた物件ばかりです。物件の立地特性、お住まいになる方々の生活を細部まで紐解き、この住まいでどんな生活を楽しんでいただけるかを大事にしています。

デュオフラッツ公式HP

https://www.duo-flats.jp/

デュオフラッツ公式インスタグラム

https://www.instagram.com/duoflats_official?igsh=NzQydHBya2Z1MG9x&utm_source=qr(https://www.instagram.com/duoflats_official?igsh=NzQydHBya2Z1MG9x&utm_source=qr)

□フージャースグループのESG戦略

フージャースグループは、ESGを意識した事業活動と地域・社会奉仕活動を通じて、社会課題の解決および持続可能な社会の実現に貢献します。そして、これからもお客様や社会に選ばれる存在であり続けることで、永続的な企業価値の向上を目指します。

新たな価値創造と社会貢献に向けたESG活動の推進体系として、3つの重点テーマ(「豊かなラ イフスタイル」「地域共創」「環境」)と2つの基本テーマ(「ウェルネス」「ガバナンス」)を設定し、事業戦略とESG戦略の一体推進を図ります。

＜株式会社フージャースアセットマネジメント 会社概要＞

商 号 株式会社フージャースアセットマネジメント

本社所在地 東京都千代田区丸の内2-2-3

設 立 ２０００年２月７日

事 業 内 容 不動産投資事業、収益不動産開発事業、不動産賃貸業

代表者氏名 小川 栄一

電 話 番 号 ０３-３２４３-２７１２

会 社 H P https://www.hoosiers.co.jp/company/guid/investment.html

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フージャースアセットマネジメント

担当 田宮

03-3243-2712