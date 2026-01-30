【三田製麺所】イベントが続く2月・3月に楽しめる「つけ麺・餃子・チャーシュー」がお得に

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社MPキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの期間、公式オンラインショップにて利用できる「500円OFFクーポン」の配布キャンペーンを実施いたします。

バレンタインやホワイトデーなどイベントが続く2月・3月。そんな季節に、三田製麺所ではつけ麺・餃子・チャーシューといった、食事として満足感のある“茶色いメニュー”を、ご自宅でも気軽に楽しんでいただける企画をご用意しました。

【エムピーキッチンオンラインショップ】 :https://ec-mpkitchen.shop/

■ キャンペーン概要

キャンペーン名： 三田製麺所公式通販「新春クーポン」キャンペーン

利用期間： 2026年2月1日（日）0：00～ 3月31日（火）23：59まで

対象店舗： 三田製麺所・渋谷餃子公式オンラインショップ

URL：https://ec-mpkitchen.shop/

クーポン内容： お会計総額から 500円OFF

クーポンコード： 【 MP500 】

※商品ご購入時、送付先情報入力画面にて上記コードをご入力ください

※3,000円以上ご購入の方のみご利用いただけます

※期間中、購入ごとに何度でも当クーポンをご利用いただけます

■ クーポン対象の商品例

今回のクーポンは、以下の人気商品を含む全商品にご利用いただけます。

1. 濃厚豚骨魚介つけ麺（冷凍）

価格： 3食入り 3,800円（税込）

特徴： 三田製麺所の代名詞。もちもちの極太麺と、豚骨魚介スープの旨味を余すことなく冷凍したご家庭用の逸品です。

2. 三田製麺所 ブロックチャーシュー250g（冷凍）

価格： 1個 980円（税込）

特徴： お店で使用しているチャーシューを、そのままブロックで商品化。厚切りにして炙るなど、さまざまな食べ方でお楽しみいただけます。

3. 渋谷餃子 餃子（冷凍）

価格： 20個入り 980円（税込）

特徴： 系列店「薄皮餃子専門 渋谷餃子」の看板メニュー。パリパリの薄皮とジューシーな餡のコントラストは、家庭のフライパンでも再現可能です。

■エムピーキッチンオンラインショップについて（動画あり）

エムピーキッチンオンラインショップは2020年にオープン。三田製麺所の『冷凍つけ麺』や渋谷餃子の『冷凍餃子』を、全国のご家庭へ出荷しております。三田製麺所公式LIVE配信の『#みたラジ』では、オンラインショップの詳しい紹介や、冷凍つけ麺の調理・実食を行っております。是非ご覧下さい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ouiDRSB1Ed4 ]■会社概要

会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F

代表者：代表取締役CEO 鹿中 一志

事業内容：飲食店の総合開発及び運営

URL：http://www.mpkitchen.co.jp/