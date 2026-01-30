【三田製麺所】イベントが続く2月・3月に楽しめる「つけ麺・餃子・チャーシュー」がお得に
株式会社MPキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの期間、公式オンラインショップにて利用できる「500円OFFクーポン」の配布キャンペーンを実施いたします。
バレンタインやホワイトデーなどイベントが続く2月・3月。そんな季節に、三田製麺所ではつけ麺・餃子・チャーシューといった、食事として満足感のある“茶色いメニュー”を、ご自宅でも気軽に楽しんでいただける企画をご用意しました。
【エムピーキッチンオンラインショップ】 :
https://ec-mpkitchen.shop/
■ キャンペーン概要
キャンペーン名： 三田製麺所公式通販「新春クーポン」キャンペーン
利用期間： 2026年2月1日（日）0：00～ 3月31日（火）23：59まで
対象店舗： 三田製麺所・渋谷餃子公式オンラインショップ
クーポン内容： お会計総額から 500円OFF
クーポンコード： 【 MP500 】
※商品ご購入時、送付先情報入力画面にて上記コードをご入力ください
※3,000円以上ご購入の方のみご利用いただけます
※期間中、購入ごとに何度でも当クーポンをご利用いただけます
■ クーポン対象の商品例
今回のクーポンは、以下の人気商品を含む全商品にご利用いただけます。
1. 濃厚豚骨魚介つけ麺（冷凍）
価格： 3食入り 3,800円（税込）
特徴： 三田製麺所の代名詞。もちもちの極太麺と、豚骨魚介スープの旨味を余すことなく冷凍したご家庭用の逸品です。
2. 三田製麺所 ブロックチャーシュー250g（冷凍）
価格： 1個 980円（税込）
特徴： お店で使用しているチャーシューを、そのままブロックで商品化。厚切りにして炙るなど、さまざまな食べ方でお楽しみいただけます。
3. 渋谷餃子 餃子（冷凍）
価格： 20個入り 980円（税込）
特徴： 系列店「薄皮餃子専門 渋谷餃子」の看板メニュー。パリパリの薄皮とジューシーな餡のコントラストは、家庭のフライパンでも再現可能です。
■エムピーキッチンオンラインショップについて（動画あり）
エムピーキッチンオンラインショップは2020年にオープン。三田製麺所の『冷凍つけ麺』や渋谷餃子の『冷凍餃子』を、全国のご家庭へ出荷しております。三田製麺所公式LIVE配信の『#みたラジ』では、オンラインショップの詳しい紹介や、冷凍つけ麺の調理・実食を行っております。是非ご覧下さい。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ouiDRSB1Ed4 ]
■会社概要
会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス
本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F
代表者：代表取締役CEO 鹿中 一志
事業内容：飲食店の総合開発及び運営
URL：http://www.mpkitchen.co.jp/