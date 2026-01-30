【千葉県柏市】ミズソラパーク手賀沼 in 道の駅しょうなん～シャボン玉であそぼう～を開催
「シャボン玉であそぼう」をテーマに、道の駅しょうなんの水と空を感じられる特別空間「ミズソラパーク手賀沼」を2月の土曜日に3回開催します！道の駅の各エリアでいろいろなイベントを実施しますので、ぜひご家族やご友人とお越しください！
ミズソラパーク手賀沼 HP :
https://www.michinoeki-shonan.jp/news/2797/
シャボン玉ゾーン
ゾーン内のいろいろな道具でシャボン玉を作ろう！
たくさんシャボン玉が出てくる”シャボン玉自動連射タイム”があったり、特大シャボン玉作りにもチャレンジできます！たくさんシャボン玉を作って思いっきり遊びませんか？
日時
2月7日（土）14日（土）28日（土）10時～15時
場所
芝生広場
入場料
1名300円／30分
※ミニシャボン玉＆ストロー付き
※未就学児は保護者同伴（保護者は無料）
※汚れても良い格好でお越しください
ワークショップ
「キラキラ」で「透明」なシャボン玉をイメージしたアイテムが作れるワークショップを週替わりで開催します！
キラキラチャーム作り
樹脂粘土とガラスストーンでチャーム作り！好きな形を選んで作れます！
シャボン玉のようなガラスドームのチャーム付き♪
日時
2月7日（土）10時～15時
※最終受付14時
所要時間
40～60分程度
※個人差あり
場所
加工体験室（てんと棟内）
参加費
1個1,800円～
※チャームの形によって価格が異なります
対象
幼児～作りたい方どなたでも
※未就学～小学校低学年のお子様は保護者同伴
申込み
事前予約優先（こちらからお申し込みください(https://mosh.jp/services/329333?openExternalBrowser=1)）
※予約枠は各回3組，空きがあれば随時当日参加可
サンキャッチャー作り
光が当たるとシャボン玉のようにキラキラ光る、サンキャッチャーのキーホルダーを作りましょう！
バッグにつけてオシャレを楽しんだり、窓辺に吊り下げてお部屋にキラキラした光を取り込むインテリアとしてもおすすめです！
日時
2月14日（土）10時～15時
※最終受付14時
所要時間
40～60分程度
※個人差あり
場所
加工体験室（てんと棟内）
参加費
1個1,800円
対象
幼児～作りたい方どなたでも
※未就学～小学校低学年のお子様は保護者同伴
申込み
事前予約優先（こちらからお申し込みください(https://mosh.jp/services/329332?openExternalBrowser=1)）
※予約枠は各回3組，空きがあれば随時当日参加可
クリアバルーンスティック作り
透明でキラキラなクリアバルーンはまさにシャボン玉のよう！
バルーンの中に羽や花びらなど好きなものを入れて、好きな色のリボンを付けたら完成です！
事前予約の方は、別料金で名前入れやお花の追加ができます！
日時
2月28日（土）10時～15時
※最終受付14時
所要時間
30分程度
※個人差あり
場所
加工体験室（てんと棟内）
参加費
1個1,200円
対象
幼児～作りたい方どなたでも
※未就学～小学校低学年のお子様は保護者同伴
申込み
事前予約優先（こちらからお申し込みください(https://mosh.jp/services/329335?openExternalBrowser=1)）
※予約は2月20日（金）まで
※予約枠は各回3組，空きがあれば随時当日参加可
イベント当日の注意事項
- 雨天・強風・荒天等の理由により、開催中止とする場合がございます。最新情報は道の駅しょうなんHPをご確認ください。
- 雨天・強風時にシャボン玉ゾーンが中止となった場合も、ワークショップは屋内のため開催いたします。
- 時間、内容等が変更になる場合がございます。
問い合わせ先
柏市経済産業部農政課
電話：04-7167-1143
道の駅しょうなん
電話：04-7190-1131