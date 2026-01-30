イケメンシリーズのイラストを使ったポイ活アプリ『楽ポイイケシリソリティア』のサービス開始！

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、以下「サイバード」）は、イケメンシリーズのイラストを使ったポイ活アプリ『楽ポイイケシリソリティア』を、2026年1月26日（月）よりサービス開始しました。

■楽ポイイケシリソリティアとは？

王道のトランプゲーム、ソリティアをクリアすることでポイントが貯まり、貯まったポイントはゲーム内で背景画像として使用できるイケメンシリーズのイラストやPayPayポイント、楽天ポイントと交換することができるカジュアルゲームアプリです。

交換できるイラストの一例

イケメン戦国 時をかける恋-永縁-イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋イケメン王子 美女と野獣の最後の恋

【アプリ概要】

タイトル：楽ポイイケシリソリティア

ジャンル：カードゲーム

配信ストア：Google play／App store

アクセス方法（Google play／App store共通）：https://app.adjust.com/1wu99zdp

言語対応：日本語

配信日：2026/1/26

価格：無料

■「イケメンシリーズ」とは

「イケメンシリーズ」は、“すべての女性に、恋のはじまりのような心うきたつ毎日を“お届けする、恋愛ゲームブランドです。現在、スマートフォンアプリマーケット(App Store / Google Play)はじめ、複数のゲームプラットフォームにて配信しており、人気シリーズとなりました｡戦国時代での魅力的な武将達との恋愛や、ヨーロッパの宮殿を舞台にしたシンデレラストーリーなど、誰もが憧れるモチーフを題材にし、全タイトルで4,500万人以上のお客様にご好評いただいています。

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

