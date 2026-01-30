【新メーカー掲載のお知らせ】国内最大級のゲーミングPC検索サイト『gg』コラボモデルに強いBTOメーカー「.1」を検索対象に追加

新メーカーを掲載！コラボモデルに強い「.1」に対応

合同会社気づけばggトップ画面のスクリーンショット

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」は、サイト内の検索・比較対象として、新たにBTOメーカー「.1（ドットワン）(https://www.dot1.shop/)」のゲーミングPCの掲載を開始したことをお知らせします。

今回の対応により、gg上で検索・比較可能なゲーミングPCのラインナップがさらに拡充されました。ユーザーは、より多様な選択肢の中から、自身の用途・予算・スペック条件に合ったモデルを、これまで以上に効率的に比較・検討できるようになります。

「.1」は、インフルエンサーの活動サポートを掲げるBTOメーカーで、コラボモデルを多く展開している点が特徴です。今回の拡充により、ggに掲載されるコラボゲーミングPCのラインナップは、さらなる広がりを見せることとなります。

■ アップデート概要

ggコラボモデル検索ページ :https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/

１. 「.1」製ゲーミングPCを掲載

gg内の検索結果ページにおいて、ドットワンのゲーミングPCを他メーカー製品と横断的に比較できるようになりました。GPU・CPU・価格帯などの条件で絞り込みが可能です。

２. ggのコラボモデル検索ページ(https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/)におけるラインナップを拡充

gg内のコラボモデルを検索できるページにおいて、「.1」が展開するゲーミングPCも検索可能となります。

※本掲載は、ggが独自に収集・整理した公開情報をもとに行っており、特定メーカーとの提携・協業を示すものではありません。

今後について

「goodな選択を、すべてのgamerに。」

上記のコンセプトのもと、ggは2025年10月にリリースされました。

ゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトです。価格・GPU・CPU・メモリ・ストレージなど細かな条件で絞り込み、自身に最適な1台を探すことができます。

ggでは今後も、対応メーカーの拡充やデータの拡張など、検索体験のアップデートを続けていきます。

サイトURL：https://good-gamers.jp/

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/(https://kidukeba.co.jp/)

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/(https://good-gamers.jp/)

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/(https://eb.good-gamers.jp/)

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811