【新メーカー掲載のお知らせ】国内最大級のゲーミングPC検索サイト『gg』コラボモデルに強いBTOメーカー「.1」を検索対象に追加
ggトップ画面のスクリーンショット
新メーカーを掲載！コラボモデルに強い「.1」に対応
合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」は、サイト内の検索・比較対象として、新たにBTOメーカー「.1（ドットワン）(https://www.dot1.shop/)」のゲーミングPCの掲載を開始したことをお知らせします。
今回の対応により、gg上で検索・比較可能なゲーミングPCのラインナップがさらに拡充されました。ユーザーは、より多様な選択肢の中から、自身の用途・予算・スペック条件に合ったモデルを、これまで以上に効率的に比較・検討できるようになります。
「.1」は、インフルエンサーの活動サポートを掲げるBTOメーカーで、コラボモデルを多く展開している点が特徴です。今回の拡充により、ggに掲載されるコラボゲーミングPCのラインナップは、さらなる広がりを見せることとなります。
ggコラボモデル検索ページ :
https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/
■ アップデート概要
１. 「.1」製ゲーミングPCを掲載
gg内の検索結果ページにおいて、ドットワンのゲーミングPCを他メーカー製品と横断的に比較できるようになりました。GPU・CPU・価格帯などの条件で絞り込みが可能です。
２. ggのコラボモデル検索ページ(https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/)におけるラインナップを拡充
gg内のコラボモデルを検索できるページにおいて、「.1」が展開するゲーミングPCも検索可能となります。
※本掲載は、ggが独自に収集・整理した公開情報をもとに行っており、特定メーカーとの提携・協業を示すものではありません。
今後について
「goodな選択を、すべてのgamerに。」
上記のコンセプトのもと、ggは2025年10月にリリースされました。
ゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトです。価格・GPU・CPU・メモリ・ストレージなど細かな条件で絞り込み、自身に最適な1台を探すことができます。
ggでは今後も、対応メーカーの拡充やデータの拡張など、検索体験のアップデートを続けていきます。
サイトURL：https://good-gamers.jp/
運営情報
合同会社気づけば
代表：福田貫太
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/(https://kidukeba.co.jp/)
国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/(https://good-gamers.jp/)
ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/(https://eb.good-gamers.jp/)
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811