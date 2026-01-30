自社ワイナリー醸造ワインが飲み放題で楽しめる「チョイット・コンセプト」JR横浜駅ナカにオープン

株式会社スイミージャパン

株式会社スイミージャパン（本社：東京都江東区古石場1-4-10 高畠ビル1F、代表取締役：中本 徹）は、JR横浜駅直結の駅ナカ商業施設「エキュートエディション横浜」に、新業態となる飲食店 「チョイット・コンセプト」 を2026年2月1日（日）11時にオープンいたします。

■ コンセプトは「ウマミトヒトクフウ」

「チョイット・コンセプト」は、“ウマミ”と“ヒトクフウ”を掛け合わせた料理を提供します。

＜ウマミ＞

毎日大鍋で仕込む、独自レシピのブイヨンやブロードをすべての料理のベースに使用。

うまみを軸にした、奥行きのある味わいを追求しています。

＜ヒトクフウ（イワカン）＞

伝統的なイタリアン・ビストロ料理に、和・中華・エスニックの要素を加えた“ひと工夫”。

見慣れた料理に少しの違和感を加え、記憶に残る一皿に仕上げます。

■ 自社ワイナリー醸造ワインが主役のビストロ

本店舗最大の特長は、自社ワイナリーで醸造したワインを飲み放題で楽しめることです。

深川ワイナリー東京、渋谷ワイナリー東京、大阪エアポートワイナリーで醸造した、

赤・白・ロゼ・スパークリングなど複数種類を常時ラインナップ。

1時間990円（税込）で、時間帯を問わず気軽にワインをお楽しみいただけます。

深川ワイナリー東京で醸造したワインも対象当社ワインを1時間990円で飲み放題で提供

また、ランチタイムからワインを楽しめる“昼のみ”にも対応。

「ランチにもチョイット飲みたい」気分や、平日休みの集まりなど、

駅ナカでは珍しい利用シーンを提案します。

■ 小皿スタイルで楽しむ「うまみブースト」料理

料理は300～500円台を中心とした小皿メニュー構成。

自家製ブイヨンのうまみを生かし、イタリアン・ビストロに和・中華・エスニックの要素を加えた

オリジナル料理を展開します。

少量多品目の構成により、短時間利用でも満足度の高いメニュー設計となっています。

根菜ワポナータ

わざびといぶりがっこのポテサラ

南部せんべいミニピザ

ブイヨン蒸し餃子

■ ランチタイム限定「ちょこちょこ小皿ランチ」

ランチタイムには、数種類の小皿を組み合わせた

「ちょこちょこ小皿ランチ」やボリュームがあるサラダでヘルシーに召し上がっていただけける、

「大皿サラダと小皿ランチ」をご提供。

「ちょこちょこ小皿ランチ」は、6皿・8皿・10皿から選択でき、

軽めのランチからしっかりとした食事まで、ニーズに応じた利用が可能です。

ちょこちょこ小皿ランチ

■ 駅ナカ立地を生かした空間設計

JR横浜駅ナカという立地を生かし、

30分程度のサク飲みから、仕事帰りの女子会、昼のみまで、

幅広い利用シーンに対応する落ち着いた空間設計としています。

■ 店舗概要

店 舗 名：チョイット・コンセプト

運営会社：株式会社スイミージャパン／株式会社Antenna

業 態：ワインバル（イタリアン＋和・中華・エスニック）

開業日時：2026年2月1日（日）11:00

所 在 地：JR横浜駅 エキュートエディション横浜

電話番号：045-620-0708