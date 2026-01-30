自社ワイナリー醸造ワインが飲み放題で楽しめる「チョイット・コンセプト」JR横浜駅ナカにオープン
株式会社スイミージャパン（本社：東京都江東区古石場1-4-10 高畠ビル1F、代表取締役：中本 徹）は、JR横浜駅直結の駅ナカ商業施設「エキュートエディション横浜」に、新業態となる飲食店 「チョイット・コンセプト」 を2026年2月1日（日）11時にオープンいたします。
■ コンセプトは「ウマミトヒトクフウ」
「チョイット・コンセプト」は、“ウマミ”と“ヒトクフウ”を掛け合わせた料理を提供します。
＜ウマミ＞
毎日大鍋で仕込む、独自レシピのブイヨンやブロードをすべての料理のベースに使用。
うまみを軸にした、奥行きのある味わいを追求しています。
＜ヒトクフウ（イワカン）＞
伝統的なイタリアン・ビストロ料理に、和・中華・エスニックの要素を加えた“ひと工夫”。
見慣れた料理に少しの違和感を加え、記憶に残る一皿に仕上げます。
■ 自社ワイナリー醸造ワインが主役のビストロ
本店舗最大の特長は、自社ワイナリーで醸造したワインを飲み放題で楽しめることです。
深川ワイナリー東京、渋谷ワイナリー東京、大阪エアポートワイナリーで醸造した、
赤・白・ロゼ・スパークリングなど複数種類を常時ラインナップ。
1時間990円（税込）で、時間帯を問わず気軽にワインをお楽しみいただけます。
深川ワイナリー東京で醸造したワインも対象
当社ワインを1時間990円で飲み放題で提供
また、ランチタイムからワインを楽しめる“昼のみ”にも対応。
「ランチにもチョイット飲みたい」気分や、平日休みの集まりなど、
駅ナカでは珍しい利用シーンを提案します。
■ 小皿スタイルで楽しむ「うまみブースト」料理
料理は300～500円台を中心とした小皿メニュー構成。
自家製ブイヨンのうまみを生かし、イタリアン・ビストロに和・中華・エスニックの要素を加えた
オリジナル料理を展開します。
少量多品目の構成により、短時間利用でも満足度の高いメニュー設計となっています。
根菜ワポナータ
わざびといぶりがっこのポテサラ
南部せんべいミニピザ
ブイヨン蒸し餃子
■ ランチタイム限定「ちょこちょこ小皿ランチ」
ランチタイムには、数種類の小皿を組み合わせた
「ちょこちょこ小皿ランチ」やボリュームがあるサラダでヘルシーに召し上がっていただけける、
「大皿サラダと小皿ランチ」をご提供。
「ちょこちょこ小皿ランチ」は、6皿・8皿・10皿から選択でき、
軽めのランチからしっかりとした食事まで、ニーズに応じた利用が可能です。
ちょこちょこ小皿ランチ
■ 駅ナカ立地を生かした空間設計
JR横浜駅ナカという立地を生かし、
30分程度のサク飲みから、仕事帰りの女子会、昼のみまで、
幅広い利用シーンに対応する落ち着いた空間設計としています。
■ 店舗概要
店 舗 名：チョイット・コンセプト
運営会社：株式会社スイミージャパン／株式会社Antenna
業 態：ワインバル（イタリアン＋和・中華・エスニック）
開業日時：2026年2月1日（日）11:00
所 在 地：JR横浜駅 エキュートエディション横浜
電話番号：045-620-0708