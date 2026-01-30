作詞作曲つんく♂あっとほぉーむカフェ発・伝説のユニット「完全メイド宣言」全12曲、待望の音楽配信スタート

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営する、あっとほぉーむカフェから21年前に誕生した伝説のユニット「完全メイド宣言」の楽曲12曲が、2月4日（水）より配信を開始いたします。

つんく♂命名の「完全メイド宣言」は2005年7月16日、デビューシングルとなる「メイディングストーリー」のリリースと共に当時の現役メイドで結成。

ポップカルチャーとしてのエンターテインメントカフェを目指していた当時の運営代表から「あっとほぉーむカフェの世界観を作るには、店内で流すBGMはオリジナルにしたい。」という希望から始まったユニットは、店舗でメイドとして働きながら音楽活動をするという、異色のアイドルスタイルで時代を席捲。ブームは秋葉原から全国へと広がり、メンバーのhitomi（現：あっとほぉーむカフェレジェンドメイド/インフィニアCBO）が作った美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」や歌って踊るポップカルチャーとしてのメイドという現在のイメージの礎を築いた。

ユニットの結成はAKB48より早い2005年7月16日。秋葉原から始まったブームは全国区に広がった。

完全メイド宣言は「メイドル」として初期のメイドカルチャーを牽引し、楽曲リリースやライブ活動、テレビ・メディア出演などを精力的に行い、ユニットとして2005新語・流行語大賞トップテンを「萌え～」で受賞。2007年2月25日に惜しまれながらもユニットは解散した。

今回は、あっとほぉーむカフェの店内で長年親しまれてきた“おなじみの楽曲”12曲が配信開始。

バレンタインシーズンにぴったりな「バレンタイン～愛込めハンドメイドチョコ～」をはじめ、当時から「この曲を作ったのは、つんく♂では？」と話題を呼んだ大人気曲「メイディング ストーリー」「メイドの新シンデレラストーリー」など21年前の作品とは思えないほど、今聴いても新鮮な印象を与える楽曲が揃っています。

配信楽曲一覧（全12曲） / 作詞作曲：呉野涼一郎（つんく♂）

・メイディング ストーリー

・ぉ帰りなさぃませ！ご主人様っ

・完全メイドのロックリスマス

・お星様っ また今日もいいですか？

・カウントダウンをいたしませう

・ピピピのハッピーバースディ！

・完全メイド宣言の登場曲

・新人メイドは胸胸きゅんきゅ～ん

・バレンタイン～愛込めハンドメイドチョコ～

・メイドの新シンデレラストーリー

・永遠の平和～メイドより愛を込めて～

・いつもいつもご主人様っ！

完全メイド宣言の全楽曲を担当したつんく♂。この活動は呉野涼一郎として作詞作曲をしていた。

＜つんく♂コメント＞

え～、もう21年も前になるの？

あの時、 グループ名を考えるだけでもワクワクした記憶があります。

表立って作家名に「つんく♂」と記載せずに進めたプロジェクトだったので、世間のリアクションは作品やグループの良し悪しに、そのまま返ってくるわけです。

でも、作品を作るごとに手応えがあったし、気がついたら流行語大賞を取っているし、「これ俺！俺～！」って言いたかった思い出があります。

作品は今聴いても楽しいし、明るいし、時に切なく、時に世間にツッパっていたり。

ある種、「メイド」がロボット的に取り扱われたあの時代に、上手に「人間らしさ」を表現できたことが受けたんだと思います。

萌え萌えツン！

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

