「D&I AWARD2025ベストワークプレイス認定」「PRIDE指標2025ゴールド認定」を獲得

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、このたび、DE&Iの取り組みが評価され、「D&I AWARD2025」の「D&I AWARDベストワークプレイス認定」を5年連続で獲得、また、「PRIDE指標2025」において9年連続で「ゴールド認定」を獲得いたしました。

■「D&I AWARD2025 ベストワークプレイス認定」とは

株式会社JobRainbowが主催するアワードです。日本で活動する企業（日本国外に本社を置く企業、非営利団体、研究機関なども含む）のD&Iの取り組みを、独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定しています。

「ベストワークプレイス認定」は、その中でも、日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組むD&I先進カンパニーで、D&Iの企業文化の醸成はもちろんのこと、社員一人ひとりがD&I推進を担う個として積極的に活動しており、D&Iの理念は、サービスや事業、企業組織のあらゆる側面で反映され、社外にも波及させている企業が認定されます。

■「PRIDE指標2025」とは

LGBTQなど性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するために一般社団法人work with Pride が2016年に策定した日本で初めてとなるLGBTQに関する企業・団体などの取り組みの評価指標です。

Policy（行動宣言）、Representation（当事者コミュニティ）、Inspiration（啓発活動）、Development（人事制度・プログラム）、Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5つの指標で構成されており、点数によりゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。

■丸井グループが進めるDE&I

丸井グループは「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会をステークホルダーの皆さまと共に創る」というミッションのもと、DE＆Iの取り組みを推進しています。

＜DE&Iの取り組みを推進するための指標「女性イキイキ指数」＞

「女性イキイキ指数」は、当社グループが「ジェンダーの多様性」推進に向け、女性活躍を進めるための重点指標として設定した、当社独自の指標です。

2013年度より女性活躍の重点指標として「女性イキイキ指数」を設定、2025年度までの目標数値を掲げ、取り組みを可視化しております。

2025年度には男性の育休取得率が7年連続で100％を達成したほか、1カ月以上の取得率も、前年の52％から90％へ大きく拡大いたしました。

※「女性イキイキ指数」に関する詳細はこちらをご覧ください

https://www.0101maruigroup.co.jp/sustainability/society/gender-diversity.html

＜「Tokyo Pride 2025 Pride Parade & Festival」への協賛＞

当社グループでは、2016年から「Tokyo Pride（旧東京レインボープライド）」に参加しており、昨年の「Tokyo Pride 2025 Pride Parade & Festival」ではフェスティバル会場内の展示ボードやイベント公式サイトでDE&Iの取り組みとして、カードお申し込み時の発行料でプライドハウス東京の運営を応援できる「プライドハウス東京エポスカード」、19.5cm～27.0cmと幅広いサイズ展開の「velikoko」や「Kesou」のパンプス、プライド月間に合わせた渋谷モディでのイベントなどを紹介いたしました。

当社は今後も、ジェンダーや年齢といった個人の属性を問わず、多様な人々が働きやすい環境を提供し、イノベーティブな企業になるべく、さまざまな取り組みを行ってまいります。

※当社のめざす「共創サステナビリティ経営」「丸井グループ ビジョン2050」「IMPACT BOOK 2025」についてはこちら

「共創経営レポート2023（日本語版）」

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/i_report/2023/i_report2023_a3.pdf

「VISION BOOK2050（日本語版)」

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/sustainability/pdf/s_report/2018/s_report2018_a3.pdf

「IMPACT BOOK 2025（日本語版）」

https://www.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/impactbook/2025/impactbook2025_all.pdf

■丸井グループの概要

商号：株式会社 丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか