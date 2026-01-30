ショッパーリサーチ活用講座 基本のキ 売場・商品開発への活用術
株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、2月5日（木）から4日間限定で、ショッパーリサーチ活用講座を無料配信いたします。
https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260205
「良い商品なのに、店頭で手に取ってもらえない…」
「ターゲット設定は正しいはずなのに、売上に繋がらない…」
そんな課題を感じている企業様も多いのではないでしょうか。
様々なモノが溢れ、情報も多様化する中で、人は何をもって商品を購入するのでしょうか。店頭で手に取ってもらうためには、買い物プロセスに沿った行動意識を把握し“心が動くポイント”を特定することが重要です。
活用講座では、ショッパーリサーチの基礎知識から、最新の購買行動トレンド、そして売場改善や商品開発に活かすための具体的な調査設計のポイントを事例を交えて解説いたします。
■プログラム
- ショッパーリサーチとは
- なぜ今ショッパーに注目するのか
- ショッパーの昔と今
- ショッパーリサーチの活用〈売場改善・商品開発〉
- 調査設計のポイント
- 事例から見えてくるショッパーリサーチ
■このような方にオススメ
- ショッパーリサーチについて知りたい方、改めて学び直したい方
- ショッパーの行動と意識について理解を深めたい方
- ショッパーリサーチで得た結果を、今後の商品改良に活かしたい方
- 商品をどう訴求していけばいいか悩んでいる方
- 商品改良やターゲットの見直しを行いたい方
■開催概要
名称：ショッパーリサーチ活用講座 基本のキ～売場・商品開発への活用術～
日時：2026年2月5日（木）12:00～2月8日（日）12:00 4日間限定 ＊視聴時間55分
参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。
参加費：無料
https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260205
※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。
今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。
