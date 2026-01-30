【ピエール・エルメ・パリ】春の気配をまとったパティスリーが登場
タルト ミラフローレス アンディヴィデュエル
ピエール・エルメ・パリでは、季節に合わせた珠玉のパティスリー（生ケーキ）をご用意しています。 1月27日（火）からは、イチゴの魅力をたっぷり堪能できる華やかなコレクションや、フルーティなマンダリンの芳香あふれる新作タルトなど、ピエール・エルメが手がける春の訪れを予感させる独創的な作品が揃っています。この時期ならではのパティスリーを、ぜひご堪能ください。
タルト アンフィニマン マンダリン グルマンディーズ レゾネ
詳細を見る :
https://www.pierreherme.co.jp/product/?category=patisseries
フレジエ
ピエール・エルメ・パリの「フレジエ」は、毎年この時期に登場する人気パティスリーです。ピスタチオとアーモンドのほんのり香ばしい風味が、イチゴのほどよい酸味を一層際立たせています。美しい色のコントラストが春の訪れを感じさせるフレッシュなケーキです。
1,350円 （税込価格）
*アントルメ（ホールケーキ）もご用意しています。詳細は公式サイトをご覧ください。
タルト ミラフローレス
カラメリゼしたパイ、ピンクペッパーのマスカルポーネクリーム、イチゴ、マンゴーが見事に融合した唯一無二のタルトです。
1,188円 （税込価格）
*アントルメ（ホールケーキ）もご用意しています。詳細は公式サイトをご覧ください。
グルマンディーズ
スイーツを味わう楽しみと感動をもたらしてくれる、ピエール・エルメならではのエクレアです。煎りアーモンドチップとクリスタルシュガーをトッピングした外側はカリカリした歯応えがあり、イチゴ、クレームパティシエール、クレームシャンティとのバランスが秀逸です。
918円（税込価格）
タルト アンフィニマン マンダリン グルマンディーズ レゾネ
フルーティなマンダリンオレンジの魅力を十分に発揮させた、芳香あふれる新作のタルトです。
マンダリンオレンジの酸味、かぐわしさ、ほろ苦さが、クリームのとろり感、パートシュクレのさくさく感、メレンゲのふんわり感と完璧に調和しています。
1,080円（税込価格）
販売情報
＜販売期間＞2026年1月27日（火）～3月31日（火）
＜販売場所＞ピエール・エルメ・パリ 青山、他直営ブティック
ピエール・エルメ・パリ
公式オンラインブティック https://www.pierreherme.co.jp
公式インスタグラムアカウント https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial/
国内ブティック https://www.pierreherme.co.jp/boutique/
ピエール・エルメ・パリ 青山 TEL：03-5485-7766