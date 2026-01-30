日本の伝統ある文化「日本酒」の魅力を発信するアンバサダー『2026 Miss SAKE Japan最終選考会 』のご案内

一般社団法人Miss SAKE

このたび一般社団法人Miss SAKE(東京都港区芝大門二丁目10番7号、代表理事 大西美香)は、来る6月13日(土)に『2026 Miss SAKE Japan 最終選考会 』を開催致します。

当日は、日本酒の魅力を世界へ繋ぐアンバサダーの役割を担う「2026 Miss SAKE Japan」を決定いたします。

会場では2025 Miss SAKE Japan 館農知里をはじめとする歴代のMiss SAKE ファイナリスト達も皆様をお出迎えいたします。 「2026 Miss SAKE Japan」発表の瞬間に、是非お立会い下さい。

【2026 Miss SAKE Japan 最終選考会 概要】

【日程】2026年6月13日(土)17:30～20:45(16:30 開場)

【会場】ウェスティン都ホテル京都 「瑞穂の間」(京都府京都市東山区粟田口華頂町1)

【主催】一般社団法人Miss SAKE

【後援（申請中含む）】外務省、農林水産省、経済産業省、国税庁、観光庁、内閣府知的財産戦略本部、日本貿易振興機構(JETRO)、日本政府観光局(JNTO)、日本酒造組合中央会、日本酒造⻘年協議会、 京都府、京都市

【特別協力】ヘッケル

【詳細】

・参加可能20歳以上

・全席着席(8~10名様のテーブル席)のコースディナー・ドリンク付きとなります。

・ドレスコードにつきまして、可能であればお着物、または和の要素を取り入れた装いでご参加いただけますと幸いです。

チケット詳細

チケットお一人様：30,000円（税込）コースディナー・ドリンク付き

チケット販売期限：6月3日（水）

ご購入はこちら：https://buy.stripe.com/4gMeV61fq4syaN51o508g0j

【地方大会 開催スケジュール（予定）】

1月31日（土）： 岡山大会（くらしきシティプラザ西ビル）

2月 7日（土）： 岐阜大会（ホテルグランヴェール岐山）

2月14日（土）： 神奈川大会（鎌倉市・旧村上邸）

2月15日（日）： 兵庫大会（株式会社神戸新聞事業社）

2月16日（月）： 千葉大会（成田商工会議所）

2月20日（金）： 埼玉大会（武蔵一宮 氷川神社）、愛知大会（ヒルトン名古屋）

2月21日（土）： 福島大会（郡山市・うすい百貨店）

2月23日（祝月）： 三重大会（伊勢市・おかげ横丁）

2月27日（金）： 石川大会（金沢 浅の川園遊会館）、大阪大会（梅田スカイビルウエストタワー）

3月上旬：沖縄大会（Web発表）

【Miss SAKEについて紹介Movie】

https://youtu.be/anKfvCWXFD8?si=S_84Mj69qK7JI8x4

「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタート致しました。

外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014 ミス日本酒（2014 Miss SAKE）」が誕生。

それより13年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間400件以上行っております。



2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出されました。

2026年はインド、フィリピン、アゼルバイジャンでのMiss SAKE コンテストを予定しています。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。

14年目となる2026 Miss SAKE Japanでは、地方大会、海外の大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

[2026年1月現在までの活動実績例]

（国内）「日本酒フェア」／「IWC表彰式」／「日本臨床細胞学会」／「伊勢志摩サミット」／「ラグビーW杯2019ファンゾーン」／「米 ・食味分析鑑定コンクール国際大会」／「第109回日本泌尿器科学会総会」／ 「ツーリズムEXPOジャパン」／ 各酒造組合・酒蔵イベント／ 各種産業展 ／ 各企業レセプション／各学会レセプション／ 各警察署飲酒運転注意イベント ／ 各自治体田植え・稲刈りイベント等



（海外）「ブラジルW杯」／「ミラノ万博」／「ユネスコ本部表敬訪問」／在中日本国大使館「大使公邸 春の交流会」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」／「Salon du Sake in Paris」／「Salon del Manga in Barcelona」／「JAXA：Space Symposium in Cololado」／「Monaco Yacht Show」／「THE JOY OF SAKE：Honolulu, New York, Las Vegas, London」／「Japan Culture Festival in Sri Lanka」／「Sake Dinner in Phnom Penh」／「Washu Fes at Hong Kong」／「Matsuri in Sydney」／「Sake Reception at Shanghai」／「アジア国際美酒コンテストin China」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」／「第26回サンパウロ日本祭り」等

詳細な活動内容はHP内のブログにてご覧頂けます。

Miss SAKE 公式ブログ

https://www.misssake.org/blog/

2025 Miss SAKE最終選考会Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=tMdrBB528js

ーーーーーーーーーーーーー

【本件に関する問い合わせ】

一般社団法人Miss SAKE 担当：竹原

〒108-0075 東京都港区芝大門二丁目10番7号 桜門会ビルII4階

Tel/Fax 03-6822-2470 03-6822-2471

Mail: sake@misssake.org