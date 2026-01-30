Pacific Meta、ステーブルコイン・セキュリティトークンを中心としたトークナイズ領域の総括レポートを公開

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下「当社」）は、ブロックチェーン金融、トークナイズ領域の主要トピックを総括したレポートを公開いたしました。

日本国内のステーブルコイン・セキュリティトークン市場の動向やユースケースを多角的に整理し、今後のビジネスチャンスや取り組み方を検討するうえで必要な情報を、業界有識者のコメントとともに提供しています。 また、創業から3年で国内外41カ国以上、150件以上のプロジェクト支援で培ったグローバルな知見を活かし、海外の主要トレンドや現地のリアルな状況も併せて掲載しています。

▮ レポート公開の背景

国内外でステーブルコインやセキュリティトークンの実用化が進み、トークナイズ市場は新たな段階に入っています。法制度の整備や事業者の参入が加速する一方で、ビジネス導入にあたっては規制対応や既存システムとの統合など、実務上の検討課題も多く残されています。

当社はこうした環境下で、業界の最新動向をまとめ、事業検討に必要な論点を整理したレポートを作成いたしました。実務家の視点と専門家のコメントを交えることで、今後のビジネス展開の指針としてご活用いただける内容となっています。

▮ レポートの概要

※本画像はレポート内容の一部を抜粋したサンプルイメージです。実際のレポートでは、全ページを高解像度でご覧いただけます。

本レポートでは、国内外のトークナイズ市場を以下の観点から整理しています。

- ステーブルコイン市場動向- セキュリティトークン市場動向- その他RWA領域- 海外主要トレンドと現地のリアル

ブロックチェーンへの取り組みをすでに進めている方だけでなく、ブロックチェーンを新規事業へ導入することを検討中の担当者様や、最新情報を入手したいビジネスパーソンの皆様にも幅広くご活用いただける内容です。

業界の主要トピックを網羅的に俯瞰することで、今後の事業企画にお役立ていただけます。ぜひご覧ください。

▮ 発行に寄せて：代表取締役 岩崎 翔太 コメント

Pacific Meta 代表取締役 岩崎 翔太なぜ今、トークナイゼーションに懸けるのか

金融は、誰もが意識しないところで社会を支えている基盤です。この基盤が再設計されれば、資産へのアクセスはより開かれ、すべての企業や個人が変革の当事者になると考えています。

私たちがトークナイゼーションに本気で取り組む最大の理由は、金融インフラの固定費を構造的に削減できる点にあります。勘定系や清算、カストディ、バックオフィスといった多層的な仕組みをブロックチェーン上に統合することで、約定から決済までを同一レイヤーで処理でき、これまで不可避だった運用・管理コストを大きく見直すことが可能になります。

▮ 業界リーダーによる特別寄稿

本レポートの作成にあたり、国内外のトークナイズ各領域を牽引する第一人者の皆様にご協力をいただきました。各領域のリーディングカンパニーのトップによる独自の知見と展望を掲載しています。

ご協力いただいた方々

JPYC株式会社

代表取締役 岡部 典孝氏

Progmat, Inc.

代表取締役 齊藤 達哉氏

株式会社みんなの銀行

Web3.0開発グループ グループリーダー 渋谷 定則氏

株式会社デジタルアセットマーケッツ

特命担当部長 竹森 慶之助氏

▮ 今後の展望

当社は今後も、主催・共催する業界イベントを通じた最新トレンドの共有や、実務に資する情報発信を継続してまいります。

業界の最前線で活動する企業として、日本におけるトークナイゼーションの社会実装を加速させ、エコシステム全体の発展に貢献してまいります。

▮ 関連カンファレンスのご案内

本レポートで取り上げたトピックについて、業界の最前線で実装を進めるリーディングカンパニーの方々が登壇するカンファレンスを2月に開催いたします。

レポートでは書ききれなかった背景や実務の現場感について、登壇者自らの言葉でお伝えする機会となります。

Japan Stablecoin Summit #2

日程：2026年2月3日（火）15:30～20:00

会場：KDDI本社13階交流スペース（高輪ゲートウェイ駅 直結）

形式：無料（事前承認制）

主催：KDDI、Progmat、Pacific Meta

詳細・申込はこちら :https://japanstablecoinsummit-2.peatix.com/

Blockchain Summit 2026by Credit Saison and Pacific Meta

日時：2026年2月25日（水）10:00～18:00

会場：鉃鋼ビルディング 南館4階（東京駅 八重洲北口 約2分）

形式：無料（事前承認制）

主催：クレディセゾン、Pacific Meta

認定：Japan Fintech Week（主催：金融庁）認定イベント

▮ 本件に関するお問い合わせ先

詳細・申込はこちら :https://blockchainsummit2026.peatix.com/

株式会社Pacific Meta Marketing＆PR

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

▮ 株式会社Pacific Metaについて

Pacific Metaは、事業戦略の立案からトークン設計、資金調達、マーケティングまで、ブロックチェーン事業の立ち上げと運営を包括的に支援しています。創業から3年で150件以上のプロジェクトを支援し、国内外41カ国以上のプロジェクトに携わるグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの展開をサポートしています。ブロックチェーンやトークンを活用した事業が、社会実装へと迅速に到達できるよう、人材・ノウハウ・ネットワーク・投資のあらゆる側面から伴走しています。



【会社概要】

所在地：東京都港区芝2丁目2番12号浜松町PREX8階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：ブロックチェーンアクセラレーター事業

・ブロックチェーン事業構想・設計支援

・金融インフラ設計・実装支援

・デジタルアセット実装・活用支援

・グローバル展開・エコシステム構築支援

資本金：6.3億円（資本準備金含む）

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/