1/30（金）よりFRUIT OF THE LOOMとFREAK’S STOREのコラボレーション企画が始動。第１弾ではブランド初となる、シャツシリーズを含む別注19型を展開。
コラボレーション第1弾では、定番のルームウェアに加え、FRUIT OF THE LOOMならではのキャッチーなカラーバリエーションとデザインが落とし込まれたシャツシリーズが新たに登場。
Tシャツ、スウェット、小物までFREAKS STOREでしか手に入らない豊富なラインナップ19型をご覧ください。
詳細を見る :
https://www.daytona-park.com/feature/1037311
LOOK１
shirts \6,600(tax in)
Tops \5,500(tax in)
bottom \7,480(tax in)
hirts \6,996(tax in)
bottom \ 6,996(tax in)
Hair accessory \1,485(tax in)
LOOK2
(Left)Tops \6,995(tax in) bottom \5,995(tax in)
(Right)Tops \6,600(tax in) bottom \ 6,996(tax in)
LOOK3
(Right)Tops \5,995(tax in) bottom \ 6,996(tax in)
(Left)Tops \6, 996(tax in) bottom \ 7,480(tax in)
LOOK4
Tops \8,580(tax in) bottom \ 5,995(tax in)
LOOK5
Tops \ 5,995 (tax in) bottom \ 6,996(tax in)
LOOK6
(Right)Tops \ 7,480(tax in) bottom \ 7,480(tax in)
FRUIT OF THE LOOM / フルーツオブザルーム
160年以上の歴史を持つ世界有数のベーシックアパレル/アンダーウェアメーカーで現在アメリカ・ケンタッキー州に本拠地を置き、米国のアンダーウェア、プリント用Ｔシャツ市場ではTOPブランドとしての地位を確立しています。古くからアメリカ人のライフスタイルに溶け込み、この果実のロゴを知らないアメリカ人はいないと言われており、国内でもプリントＴシャツのボディやアンダーウェアのブランドとして広く知れ渡っています。またＴシャツやアンダーウェア以外にもアメリカを感じる商品を幅広く展開し続けています。
FREAK'S STORE/フリークス ストア
「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。
1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。