JAL NEOBANK、「JAL PayマイルUPプログラムリリース記念キャンペーン」を実施

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と、JALのグループ会社であるJALペイメント・ポート株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：仁司 哲、以下「JALペイメント・ポート」）は、「JAL PayマイルUPプログラム」の開始を記念して、2026年２月２日（月）より「JAL PayマイルUPプログラムリリース記念キャンペーン」を開催します。本キャンペーンでは、条件達成でJAL Payの積算率UPや円定期預金満期ボーナスマイルが進呈されます。

「JAL PayマイルUPプログラム」について

2026年１月１日（木）に開始した本プログラムでは、条件達成に応じてマイル積算率が最大0.6%アップする「JAL Payステップ」や、海外利用の翌月にマイル積算率がアップする「JAL Pay帰国後特典」、「JAL NEOBANKの外貨預金特典」の３つの特典を通じ、国内では最大1.8%、海外では最大２%までマイルがたまります。

対象期間

2026年２月２日（月） 午前０時00分～５月10日（日） 午後11時59分

対象支店

JAL支店

条件および特典

■条件

以下の条件を満たすこと

- 期間中にJAL Payを利用すること※- 期間中にJAL NEOBANK円定期預金（６ヵ月もの）を50万円以上預入れ、満期を迎えること

※電子マネーへのチャージは本キャンペーンの対象外となります。

■特典

- JAL Pay積算率UPマイル積算率が、海外利用（外貨決済）では８%、国内利用（日本円決済）では3.2% UPします。・海外利用（外貨決済）：積算率が通常最大２%から最大10%にUP（キャンペーン特典８%；上限10,000マイル）・国内利用（日本円決済）：積算率が通常最大1.8%から最大５%にUP（キャンペーン特典3.2%；上限5,000マイル）※お客さまのご利用状況により積算マイルの多いご利用（外貨決済/日本円決済）が適用されます。※基本マイル積算率＋マイルUPプログラムで達成可能な最大マイル積算率（海外利用：２%、国内利用：1.8%）を含みます。※JAL NEOBANK円定期預金の預入金額に応じて、特典の積算率で積算されるマイル数には上限があります。上限について詳細はキャンペーンページをご確認ください。(https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html)- JAL NEOBANK円定期預金満期ボーナス円定期預金を満期まで保有いただいたお客さまに以下のとおりマイルをプレゼントいたします。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/553_1_84b69e10e28c16e79574ce2ff41709a7.jpg?v=202601300421 ]

「JAL PayマイルUPプログラムリリース記念キャンペーン」でのマイル積算例

以下のご利用で最大の25,000マイルが進呈されます。

■前提

「JAL PayマイルUPプログラム」において各種条件を達成し、海外利用（外貨決済）におけるマイル積算率が2.0%（基本積算率含む）が適用されている。

■キャンペーン期間中のご利用

- JAL Payにて外貨で20万円ご利用- JAL NEOBANK円定期預金に1,000万円を預入、満期まで保有

■キャンペーンによるマイル積算

- マイルUPプログラムによる積算マイル：4,000マイル- キャンペーンによる積算マイル：25,000マイル（１.JAL Pay積算率UP10,000マイル＋２.円定期預金満期ボーナスマイル15,000マイル）

特典提供時期

円定期預金満期日の翌月末頃（予定）

JAL NEOBANK 概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/553_2_35f67785047332e945f884a69f99b41b.jpg?v=202601300421 ]

ご注意事項- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートが実施するキャンペーンです。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- 特典提供時点で、JALマイレージバンクを退会、またはJAL NEOBANKを解約されている場合は対象外です。- 本施策の特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 日本国内に居住する、個人のお客さまのみお申込みいただけます。- キャンペーン期間中、円定期預金（６ヵ月もの）は通常の定期預金金利とは異なる金利が適用されます。詳細はキャンペーンページをご確認ください。(https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/jmbapp2nd/mileup.html)- 以下のいずれかに該当した場合、マイル積算の対象外となりますのでご注意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定およびJALマイレージバンクが定める各種規程に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行およびJALペイメント・ポートがキャンペーン対象外と判断した場合

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

