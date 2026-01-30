結婚式場選びの重視ポイントは？上位は「価格」「雰囲気」「アクセス」に集中する結果に
■結婚式場選びで最も重視したポイントとは？
結婚式は、多くの人にとって特別な一日です。
会場選びは、新郎新婦にとって最初の大きな決断のひとつといえます。限られた予算の中で、ゲストにも喜んでもらえる場所を選びたいと考えながら、会場を探す方が多いのではないでしょうか。
では、実際に結婚式を挙げた方は、どのような点を大切にして会場を決めたのでしょうか。
ということで今回は浅草ビューホテルウエディングと共同で、事前調査で「結婚式を挙げた経験がある」と回答した全国の男女395名を対象に「結婚式の会場選び」についてのアンケートをおこないました。
※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。
・引用元が「株式会社NEXERと浅草ビューホテルウエディングによる調査」である旨の記載
・浅草ビューホテルウエディング（https://www.asakusawedding.jp/）へのリンク設置
「結婚式の会場選びに関するアンケート」調査概要
調査手法：インターネットでのアンケート
調査期間：2026年1月14日～1月20日
調査対象者：事前調査で「結婚式を挙げた経験がある」と回答した全国の男女
有効回答：395サンプル
質問内容：
質問1：結婚式の会場を選ぶ際、最も重視したポイントは何でしたか？
質問2：その理由を教えてください。
質問3：遠方から来るゲストがいましたか？
質問4：（いた方）遠方から来るゲストがいる場合、会場選びでどのような点に配慮しましたか？（複数選択可）
質問5：実際に選んだ会場に満足していますか？
質問6：「こうすれば良かった」と思う点があれば教えてください。
※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。
■30.6％が「価格・予算」を最も重視したと回答
まず、結婚式の会場を選ぶときに大切にしたポイントについて聞いてみました。
もっとも多かったのは「価格・予算」で30.6％でした。続いて「会場の雰囲気・世界観」が24.6％、「アクセス・立地」が21.3％という結果です。
この3つで全体の約76％を占めており、結婚式場選びでは「費用」「雰囲気」「行きやすさ」が大きな決め手になっていることがわかります。
それぞれのポイントを選んだ理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。
「価格・予算」
・予算はなるべく新生活費用に回したかったため。（60代・男性）
・無理のない結婚式を行いたかったから。（30代・男性）
・あれもこれもと取り入れているとどんどん金額が上がっていくので、あらかじめ予算を決めてから予定を立てた。（50代・女性）
「会場の雰囲気・世界観」
・一生に一度の式と披露宴を行う会場ですので、招待した方々も心に残るような雰囲気の会場のつもりで選びました。（40代・男性）
・来てくれる人に空間を楽しんでもらえるようにするため。（50代・男性）
・一生の思い出に残る場所なので風景や雰囲気はこだわりたかった。（30代・女性）
「アクセス・立地」
・遠方から出席していただく人たちにもわかりやすい駅のそばのホテル。（40代・男性）
・遠方からも来客があるので交通の便利なところが望ましい。（30代・男性）
・高齢のゲストもいるので駅チカでそんなに遠くない会場を選びました。（50代・女性）
予算の範囲で無理なく行いたいという現実的な声がある一方で、ゲストに喜んでもらえる空間づくりを大切にする意見も多く見られました。また、遠方や高齢のゲストへの配慮から、アクセスのよさを重視する方も目立ちます。
新生活への備えを考えながら、来てくれる方へのおもてなしも大切にしたい。
そんな気持ちが、会場選びに表れているようです。
■67.8％が「遠方から来るゲストがいた」と回答
続いて、遠方から来るゲストがいたかどうかについて聞いてみました。
「いた」と回答した方が67.8％、「いなかった」と回答した方が32.2％でした。約7割の方が、遠くから足を運んでくれるゲストを迎えていたことがわかります。
続いて、遠方ゲストがいた方に、会場選びで気をつけた点も聞いてみました。
もっとも多かったのは「駅や空港からのアクセスのよさ」で46.4％でした。次いで「宿泊施設が近くにあること」が36.7％、「移動が少なくてすむ立地」が29.6％という結果です。
遠くから来てくれるゲストに負担をかけないようにしたいという思いが、会場の場所選びに大きく影響していることがうかがえます。
■93.2％が、会場に「満足している」と回答
続いて、実際に選んだ会場への満足度について聞いてみました。
「とても満足している」が36.7％、「やや満足している」が56.5％で、合わせて93.2％の方が満足していると回答しました。一方「あまり満足していない」は6.3％、「まったく満足していない」は0.5％にとどまっています。
最後に「こうすれば良かった」と思う点についても聞いてみました。
「こうすれば良かった」と思う点があれば教えてください。
・予算の都合で引き出物に十分なお金をかけられなかったのが残念です。（30代・男性）
・もっと都心の会場が良かったが、妻の親戚の都合でできなかった。（60代・男性）
・もっと写真を撮っておけばよかった。（50代・女性）
・ビデオはプロに頼んだ方が良い。（60代・男性）
・遠方から来る人は、事前に泊まられるかどうかを聞いて、泊まられる方にはこちらで宿泊場所を取ってあげればよかったと思った。（40代・男性）
引き出物や写真など、当日の細かい部分についての後悔が多く見られました。また、遠方ゲストへの宿泊の配慮についての声も挙がっています。
会場そのものへの満足度は高いものの、準備や当日の進行面では「もう少し工夫できたかもしれない」と感じている方もいるようです。
■まとめ
今回の調査では、結婚式の会場選びでいちばん重視されたのは「価格・予算」でした。続いて「会場の雰囲気・世界観」「アクセス・立地」が挙がり、この3つで全体の約8割を占めています。
会場選びでは、費用・空間の印象・行きやすさが大切にされていることがわかりました。また、約7割の方が遠方からのゲストを迎えており、交通アクセスや宿泊施設の近さを考慮している方が多いことも明らかになりました。
会場への満足度は9割を超えましたが、引き出物や記録、ゲストへの配慮など細部について後悔を感じている方もいます。会場探しの際は、予算や雰囲気だけでなく、当日の運営まで見据えた総合的な視点で検討することが、後悔のない結婚式につながるのかもしれません。
＜記事等でのご利用にあたって＞
・引用元が「株式会社NEXERと浅草ビューホテルウエディングによる調査」である旨の記載
・浅草ビューホテルウエディング（https://www.asakusawedding.jp/）へのリンク設置
【浅草ビューホテルウエディングについて】
所在地：〒111-8765 東京都台東区西浅草3-17-1
TEL : 03-5828-4427
【株式会社NEXERについて】
本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F
代表取締役：宮田 裕也
URL：https://www.nexer.co.jp
事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作