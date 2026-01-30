グアム政府観光局、新ブランディングキャンペーン始動

グアム政府観光局

グアム政府観光局（GVB）は、2026年1月27日（火）より、新たなブランドキャンペーン「A Journey of Rediscovery（再発見の旅）」を開始し、それに伴うブランドムービーの配信をスタートいたしました。本キャンペーンでは、グアムを“旅行先”ではなく、“感情と記憶が交差する体験”として再定義し、国内外でグアムの魅力を改めて伝えていきます。

ブランドコンセプト「A Journey of Rediscovery（再発見の旅）」について

このコンセプトには、グアムという場所を「ただの行き先」ではなく、「心が動く感覚」として思い出し、再び出会ってほしいという願いが込められています。 かつて訪れた方には、懐かしさとともに新しい発見を。初めて訪れる方には、感情の奥深くに残る体験を。“懐かしさと新しさが同居する感情の旅”を表現したのが、この「再発見の旅」という言葉です。

タグライン「3.5時間の先にある、太平洋の特等席」について

今回のブランドムービーに掲げた日本向けタグライン「3.5時間の先にある、太平洋の特等席」は、グアムの持つ “距離の近さ” と “体験の特別さ” を同時に伝える言葉です。「特等席」という言葉には、次のような想いを込めています：

「グアムでは、海や人、笑い声といった日常の中に、思いがけない瞬間が次々と訪れます。それはまるで、島全体が目の前でパフォーマンスしてくれているかのような体験。まさに“特等席”で味わえる旅だと思っています。」

このタグラインを通じて、グアムという舞台に座る “自分自身の物語” を感じていただきたいと考えています。

ブランドムービーについて

以下の3本のブランドムービーを、グアム政府観光局公式YouTubeにて公開中です。

・https://youtu.be/ANlbVa-I2qQ?si=E5Sb_aamFb7w2kRJ

・https://youtu.be/e264WKKTtAI?si=xAr21Uy2BQHBMZ5u

・https://youtu.be/eXErBL1OPIY?si=T9mHEnsdB-i_V7wJ

音楽には、湘南出身のシンガーソングライターSwagcky（スワッキー）様の楽曲「Junction」を起用。日常と旅の交差点をイメージしたこの曲が、映像の中で旅の情景と重なり、グアムという場所の「静かな感動」を美しく演出しています。

今後の展開と広告戦略

本キャンペーンは、オンラインとオフラインの両軸から立体的なプロモーションを展開し、ブランドの認知と旅行意欲の喚起を図ります。

【配信チャネル・期間】

・期間：2026年1月27日（火）～4月中旬（予定）

・主な媒体：YouTube、Instagram、TikTok、公式Webサイト

・SNS広告戦略：1月～3月にかけて段階的に展開し、特に2月を重点期間として連休・夏休み需要の旅

・行検討層に訴求。1月・3月はリターゲティングと認知維持を担います。

【オフライン広告施策】

・タクシー広告（東京都内中心）

・関西エリア空港サイネージ広告（伊丹空港など）

・鉄道広告（関西主要路線・車内ポスター・映像広告）

【補完的プロモーション】

・旅行会社・OTA向け販促ツール提供

・インフルエンサー連携による体験型情報拡散

こうした統合的なアプローチにより、かつてグアムを訪れた方にも、これから旅先を探す方にも、“再び心動かすグアム”を届けてまいります。

【お問い合わせ先】

グアム政府観光局（GVB）

メール：info@gvb.or.jp

公式サイト：https://www.visitguam.jp/