キャンプの「眠れない問題」に構造で挑む。180°フルフラット構造の新発想ハンモックをMakuakeで先行販売

株式会社YANA-JAPAN

株式会社YANA-JAPAN（東京都豊島区、代表取締役：谷中祐介）は、アウトドアにおける「眠れない」という課題に着目し、180°フルフラット構造を採用した新型ハンモック「SOMNIA HAMMOCK CALM（ソムニア ハンモック カーム）」を開発しました。

本製品は、2026年2月14日（土）から3月30日（月）まで、応援購入サービス「Makuake」 ( https://www.makuake.com/project/sominia_hammock_calm )にて先行販売を行います。

【眠りを変える新しいキャンプの形】SOMNIA HAMMOCK CALM｜フルフラットハンモック

https://youtu.be/lI5Cb1iQmlI?si=K525m3yOm4LxP0tN

アウトドアでは、地面の凹凸や冷えによって睡眠の質が左右されやすく、快適な寝床を確保することが難しいという課題があります。一方、従来のハンモックは設営の自由度が高い反面、身体が湾曲しやすく、揺れや沈み込みが気になるという声も少なくありませんでした。

「SOMNIA HAMMOCK CALM」は、こうした既存ギアの課題を構造から見直すために開発されました。



独自の台形構造フレームによって荷重を分散し、身体を点ではなく面で支えることで、揺れを抑えた安定した寝姿勢を実現。さらにエアマットを一体化することで、地面からの冷えや凹凸の影響を受けにくい設計としています。

ハンモックでありながら「しっかり眠ること」を目的に設計された本製品は、ソロキャンプや登山、バイク旅といったアウトドアシーンに加え、自宅のベランダや災害時の簡易寝床としての活用も想定しています。

主な仕様（実測値）

・重量：約2.2kg

・耐荷重：150kg

・展開サイズ：約220cm × 140cm

・設営時間：約3分

一般販売予定価格は58,000円（税込）。Makuakeでは最大33％OFFとなる先行リターンを用意しています。

「ハンモックは眠れない」という常識を見直し、アウトドアにおける睡眠の選択肢を広げる。

SOMNIA HAMMOCK CALMは、“持ち運べる寝室”という新しい価値提案を行います。

【会社情報】

会社名 株式会社YANA-JAPAN

代表 谷中祐介

所在地 東京都豊島区南長崎1-8-3

【広報連絡先】

メール yanakka@gmail.com

販売ページ https://www.makuake.com/project/sominia_hammock_calm