「アマネク浅草桜橋」2025年12月29日リブランドオープン｜下町の趣とモダンな快適性を兼ね備えた都市型観光ホテル

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）は、日本を代表する観光地である浅草に、同エリアにおける当社2棟目のホテルとして「ホテル アマネク浅草桜橋（以下：アマネク浅草桜橋）」を2025年12月29日（月）にリブランドオープン（※1）いたしました。

（※1：当ホテルは2025年6月まで営業していた「スマイルホテル浅草」からから運営を引き継ぎリブランドオープンいたしました）

浅草エリアにおける開業背景

浅草エリアは日本の代表的な観光地の1つであり、「浅草寺」「東京スカイツリー」「かっぱ橋道具街」等の見所や、「着物体験」「人力車」「屋形船」等の体験型コンテンツ、「仲見世通り食べ歩き」「どじょう料理」等のグルメが充実しており、国内外の観光客にとって魅力があふれるエリアです。

宿泊業界を取り巻く背景としては、2025年の年間訪日外国人数が11月時点で3906万人と過去最高を突破しインバウンド需要はさらに増加しています。（※2）また、浅草が位置する台東区の外国人観光客数も2020年以降継続的に増加しており、台東区における3泊以上の宿泊客の割合は57.2％と、比較的長期の滞在をする外国人観光客が多いエリアでもあります(※3)。

アマネク浅草桜橋は、そんな宿泊需要が高い浅草エリアにおける当社2棟目のホテルとしてオープンし、「旅と街をつなげる『私のホテル』」というアマネクブランドのコンセプトのもと、コンパクトながらも快適で心地よい旅の拠点として、多くの旅行者にご満足いただける宿泊体験を提供してまいります。

(※2) NTO日本政府観光局[訪日外客数（2025年11月推計値）]

https://www.jnto.go.jp/news/press/20251217_monthly.html

(※3)令和6年台東区観光統計

https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/anzentaisaku/keikaku/tyousatoukei/marketing/r6houkokusyo.html

アマネク浅草桜橋の「リニューアルコンセプト」

＜“浅草らしさ”を取り入れた、やすらぎの内装デザイン＞

隅田川の水面のゆらぎから着想を得たエントランス・ロビー空間が、お客様をやさしく迎え入れます。

客室階の共用廊下や各客室の床面にも同様のモチーフを取り入れ、ホテル全体で「浅草らしさ」と水辺の情緒を感じられるデザインに仕上げました。

＜コンパクトながら心地よく滞在できる、“旅の拠点”となる客室＞

エントランス・ロビー

内装・家具・備品等を全面的にリニューアルし、まったく新しいモダンな客室へと生まれ変わります。

トリプルルームにはリビングスペースを設け、グループやご家族でもゆったりとお寛ぎいただける空間をご用意いたしました。

トリプルルーム（ベッド）トリプルルーム（リビングスペース）

また、従来はシングルルームだった客室のレイアウトを見直し、すべての部屋を定員2名以上のダブルルームとしてリニューアル。国内外の旅行者のニーズに応える仕様となっています。

さらに、ベッド下には約30cmの収納スペースを確保しており、大きなスーツケースをすっきり収納可能。限られた空間を有効活用し、快適性と機能性を両立させた客室です。

スタンダードダブル

＜さらなる快適性、機能性の向上＞

1階のレイアウトにも工夫を凝らし、エントランス・ロビーに面した目立たない場所に新たなラゲッジスペースを設置。ご滞在中やチェックイン前後にも安心してお荷物をお預けいただけます。

「アマネク浅草桜橋」について

東京の歴史と文化が色濃く残る街「浅草」。その風情あるエリアに佇む「アマネク 浅草桜橋」は、下町の趣と現代的な快適さを兼ね備えた、心落ち着く宿です。観光地の喧騒から少し離れた桜橋エリアに位置し、浅草寺や東京スカイツリーへも徒歩圏内。隅田川沿いの散策や季節の風物詩もお楽しみいただけます。

館内は木の温もりと洗練された意匠を融合させ、和の空間に包まれた上質な滞在を演出。

都市にいながら、どこか懐かしく、心ほどける時間をお過ごしください。

公式ＨＰ：https://amanekhotels.jp/asakusa-sakura/

▼アマネク浅草桜橋

所在地：東京都台東区浅草6-35-8

客室数：96室

１.スタンダードダブル：81室（ベッド幅1,400mm）

２.スタンダードツイン：8室（ベッド幅1,000mm×2台）

３.スーペリアトリプル：7室（ベッド幅1,000mm×3台）

開業：2025年12月29日

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”として初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本中へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など