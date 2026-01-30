U-NEXT 格闘技配信スケジュール【1月30日～2月15日】
■1月30日（金）20:30～『ONE Friday Fights 140』
【開催日時】2026年1月30日（金）20:15～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年3月21日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012441
■2月6日（金）20:30～『ONE Friday Fights 141』
【開催日時】2026年2月6日（金）20:15～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年3月28日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012632
■2月7日（土）17:45～『DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40』
【開催日時】2026年2月7日（土）17:35～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年3月29日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012553
■2月8日（日）17:15～『アイピック株式会社 PRESENTS NJKF CHALLENGER 12』
【開催日時】2026年2月8日（日）17:00～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年3月30日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012630
■2月11日（水）12:45～『PANCRASE BLOOD.9』
【開催日時】2026年2月11日（水）12:30～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年4月2日（木）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012631
■2月13日（金）20:30～『ONE Friday Fights 142』
【開催日時】2026年2月13日（金）20:15～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年4月4日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012649
■2月14日（土）11:00～『ONE Fight Night 40』
【開催日時】2026年2月14日（土）10:45～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年4月5日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012650
■2月14日（土）17:30～『SHOOT BOXING 2026 act.1』
【開催日時】2026年2月14日（土）17:15～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年4月5日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012647
■2月15日（日）15:00～
『U-NEXT BOXING特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦』
【開催日時】2026年2月15日（日）14:45～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年4月6日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012867
■2月15日（日）17:50～『MAROOMS presents KNOCK OUT.61
【開催日時】2026年2月15日（日）17:35～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年4月6日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012648
※ライブ配信の詳細は予告なく変更となる場合がございます。
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。
