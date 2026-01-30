【2/5浜松】不登校×農業×地域企業　肥料工場で社会科見学を実施

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する小中一貫オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、2026年2月5日（木）、静岡県浜松市にて、日本オーガニック株式会社（所在地：静岡県浜松市）のご協力のもと、肥料工場での社会科見学（企業コラボ遠足）を実施します。

当日は肥料製造工場の見学に加え、肥料とSDGsに関する講座や、オリジナル肥料づくり体験などを予定しています。午後はフルーツパークへ移動し、昼食・交流・体験の時間も設けます。

学校外の学びが求められる今、子どもたちの「知りたい」が現場へ向かう

不登校などを背景に、子どもたちの学び方や居場所の多様化が求められる中、学校以外の学びの場を地域でどう支えていくかが課題となっています。

NIJINアカデミーでは、オンライン（メタバース）を中心に全国の子どもたちがつながり、それぞれのペースで学びながら、仲間とともに挑戦を重ねています。

今回の社会科見学は、子どもたちの「知りたい」「やってみたい」という気持ちを起点に、学びを実体験として深める機会として実施します。

肥料工場で学ぶ「食と農業の裏側」

肥料は、土に栄養を届け、野菜や果物が育つ環境を整えるために欠かせない存在です。

私たちが日々口にする“食”の裏側には、土づくり・肥料づくりの仕事があり、地域の農業を支える多くの工夫があります。

今回の社会科見学では、日本オーガニック株式会社のご協力のもと、肥料製造の現場を見学し、ものづくりの工程や働く人の工夫に触れながら、「食の土台」を支える仕事を学びます。

浜松の地域企業の現場を学びの場としてひらく本企画が、学校外の学びの選択肢を広げる機会となることを目指します。

代表・企業コメント

日本オーガニック株式会社 代表取締役 水谷和敬

当社は1930年の創業以来、肥料という側面から日本の農業を支えてまいりました。現在、環境に配慮した農業の実現が大きな課題となる中、私たちは「持続的な農業をささえ、食べる幸せを追求する」企業として、肥料づくりに加えてさまざまな取り組みに挑戦し続けています。

今回、NIJINアカデミーの皆さんをお迎えし、子どもたちが肥料づくりの現場を見学・体験できる機会をご一緒できることを大変嬉しく思います。現場に触れる体験が、子どもたちの学びや興味の広がりにつながれば幸いです。

開催概要

日時：2026年2月5日（木）10:00～15:00

集合場所（午前）：日本オーガニック株式会社

〒431-2102 静岡県浜松市浜名区都田町11101番地

午後の予定：フルーツパーク（浜松市内）

内容（予定）

・肥料製造工場見学（30～40分）

・肥料とSDGsのミニ講座（20～30分）

・オリジナル肥料づくり体験

・分析室の見学

・午後：フルーツパークで昼食・交流・体験

※内容は当日の状況により変更となる場合があります。

※肥料には独特の匂いがあります。匂いに敏感な方は事前にマスクをご用意ください。

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年1月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/

