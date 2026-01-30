前川製作所、スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」に3年連続で認定

株式会社前川製作所「スポーツエールカンパニー」認定ロゴマーク

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびにプラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、このたび従業員のスポーツ活動の促進に向けた取り組みを実施している企業として、スポーツ庁から「スポーツエールカンパニー2026」に認定されましたのでお知らせいたします。

スポーツエールカンパニーとは

スポーツ庁では、「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的気運の醸成を図ることを目的に2017年に創設された認定制度です。従業員の健康増進のために、スポーツ活動促進に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。

2026年は1,635団体が認定を受けております。

詳細はこちら（スポーツ庁のリリースHP(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html?_fsi=WjHBjfTR)）

当社の取り組み

当社はミッションである「企業活動を通じた人類奉仕」実現のために健康保持・増進を経営課題の 1 つとして捉え 2023 年より「健康経営方針」を定めて取り組んでおります。社員一人ひとりの健康を企業価値向上の基盤ととらえ、心身の健康づくりと働きやすい環境の整備を目的とした各種施策を実施していることを評価され、3年連続での認定となりました。認定企業として従業員の更なる健康増進に取り組み、通算5回以上の認定企業に与えられる「ブロンズ認定」を目指してまいります。

前川製作所の健康経営についてはこちら(https://www.mayekawa.co.jp/ja/about/health_management/)

・歩いて健康・歩いて社会貢献！ 全社を対象としたウォーキングイベント「歩こうフェス」を開催

会社が支給している携帯電話に共通のウォーキングアプリを配布し、地域拠点別で2か月間の平均歩数を競うイベントを開催しました。従業員の健康促進、部門を超えた交流やエンゲージメントの向上に加え、優勝チームの平均参加総歩数を1歩0.1円換算で寄付するなど社会貢献にもつながる活動として、社員からも高い評価を得ています。今回は2025年4月～6月にかけて開催し、優勝チームとなった守谷工場（当社のマザー工場）の平均参加総歩数は638,006歩となり、63,800円を2025年12月22日にオープンした茨城県守谷市内の地域食堂『えがお』に寄付いたしました。

「歩こうフェス」を活用した社内交流ハイキング守谷市福祉協議会・地域食堂「えがお」からのお礼状

・社内運動サークルの活性化

「バスケットボール」「バレーボール」「ランニング」「筋トレ」「カーリング」「ソフトボール」といった運動サークルがあり、活動場所の提供や活動費の補助などを行っています。家族でも楽しめるような体験会を開催するなど、社内コミュニケーションの良い機会にもなっております。

社内向けに開催されたカーリング体験会

・守谷ハーフマラソンへの積極的な参加

守谷市内で歴史あるマラソン大会である「守谷ハーフマラソン」に出場する従業員に対して、会社指定のTシャツの支給や参加費用の補助を行っています。また大会にも協賛するとともに、大会運営にあたりボランティアとしても多くの社員が参加しております。

出場した従業員の集合写真

【会社概要】

前川製作所は、東京江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから約100年。冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。

・所在地：〒135-8482 東京都江東区牡丹3丁目14番15号

・創業：1924年5月15日

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役 社長執行役員 前川 真

・URL：https://www.mayekawa.co.jp/