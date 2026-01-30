こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゼネラルパートナーズ、採用サイトをリニューアル
〜「社会問題に挑む社員の想い」にフォーカスし、コンテンツを刷新〜
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、採用サイトのリニューアルを実施しました。
▼ゼネラルパートナーズ 採用サイト
https://www.generalpartners.co.jp/recruit/index.html
■ リニューアルの背景
採用活動のデータ分析をする中で、当社の魅力が、「社員と会う前の段階で十分に伝わりきっていない」という課題が見えてきました。
これまでのサイトでは、ユーザーが求める情報にたどり着きにくいという側面があり、実際に社員と会う前の序盤のフェーズで、私たちの良さを届けきれないことが大きなもどかしさとなっていました。
そこで、データから分かった「ユーザーが本当に見たい情報」と「私たちが伝えたい想い」を掛け合わせ、デザインやコンテンツを刷新。
「このページさえ見れば、会う前に伝えておきたいGPの核心がパッと分かる」。
そんな、求職者の皆さまと私たちの最初の大切な接点として、サイトを生まれ変わらせました。
■ リニューアルのポイント
社員の「生の言葉」を届ける動画
社風や等身大の想いを語る動画に加え、現場の熱量が伝わるインタビュー動画を新しく公開しました。
社風や働くメンバーのリアルな雰囲気を感じていただけるコンテンツです。
▷社風を知る：https://www.youtube.com/watch?v=L11L08NXR2w&t=6s
▷メンバーを知る（1分間インタビュー）：
https://www.generalpartners.co.jp/recruit/gpjin.html
【制作の裏側を公開中】
今回の動画制作に込めた想いや、制作を通じて見えたゼネラルパートナーズの社風などを語っています。
▷「社員の熱量や思い」を届けたい。採用サイト刷新の舞台裏（note）
https://note.com/gp__info/n/n8dc4154c86ca
「社会課題への挑戦」をより詳しく
アクセスが多く注目されているページをアップデート。
社員一人ひとりの問題意識から生まれた取り組みや、その挑戦のストーリーを新たに記事化し、私たちが目指す姿を詳しく紹介しています。
▷社会問題への挑戦：https://www.generalpartners.co.jp/recruit/challenge.html
「会う前」に魅力が伝わるページ設計
スカウト等で初めて当社を知った方が、短時間で会社の本質や文化を理解できるよう、新卒・若手向けページのデザインを刷新しました。
先輩社員のキャリアパスを可視化することで、入社後のロールモデルの参考にできる構成としています。
▷新卒採用ページ：https://www.generalpartners.co.jp/recruit/newgrad.html
■採用担当者からのメッセージ
今回のリニューアルでは「何よりも『社員』が主軸であること」に徹底してこだわりました。
社会課題の解決に挑む一人ひとりの想いや、多様なロールモデルを、新しく導入した動画やインタビュー記事を通じて、よりリアルに感じていただける内容となっております。
社内外の課題やニーズに対して、部署の垣根を超え、社員一人ひとりが「自分ごと」として捉え、何事にもポジティブに取り組み、協力し合う。
そんなゼネラルパートナーズらしい熱量と温かさが伝われば幸いです。
このサイトが、皆さまと私たちの「ワクワクする未来」を繋ぐ架け橋となることを願っています。
本件に関するお問合わせ先
■本リリースの取材に関するお問い合わせ
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
