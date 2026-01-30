¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡¡¹õºêÇÅËá³ô¼°²ñ¼Ò³ô¼°¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É5352¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
ÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·î£±ÆüÉÕ¡Ö¹õºêÇÅËá³ô¼°²ñ¼Ò³ô¼°¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É5352¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î³«»ÏÍ½Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö2025Ç¯£¸·î£±ÆüÉÕ¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢2025Ç¯£¸·î£±Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹õºêÇÅËá³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§5352¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ìµÚ¤Ó¾Ú·ô²ñ°÷À©Ë¡¿ÍÊ¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÊ¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ËËÜÂ§»Ô¾ì¡¢°Ê²¼¡ÖÂÐ¾Ý¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ÎÉáÄÌ³ô¼°¡Ê°Ê²¼¡ÖÂÐ¾Ý¼Ô³ô¼°¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ò¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯Ë¡Î§Âè25¹æ¡£¤½¤Î¸å¤Î²þÀµ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡ÖË¡¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¸ø³«ÇãÉÕ¤±¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¡ÊÆüËÜµÚ¤Ó¥¤¥ó¥É¡Ë¤Î¶¥ÁèË¡µÚ¤Ó¹ñ³°¤ÎÅê»ñµ¬À©Ë¡ÎáÅù¤Ë´ð¤Å¤¯É¬Í×¤Ê¼êÂ³µÚ¤ÓÂÐ±þ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢Åê»ñµ¬À©Ë¡Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·î£±ÆüÉÕ¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¸øÉ½¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÎÇ§¤ä³Æ¹ñ¤ÎÅê»ñµ¬À©Ë¡Îá¤ò½ê´É¤¹¤ëÅö¶É¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡£°Ê²¼Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ë¤¬´°Î»¤¹¤ë¤³¤ÈÅù°ìÄê¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡ÊÃí£±¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤«¤«¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤ò¡¢°Ê²¼¡ÖËÜÁ°Äó¾ò·ï¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬½¼Â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡ÊËô¤Ï¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Ë¤è¤êÊü´þ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡Ë¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Ï¡¢Åö³º¼êÂ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ÃÏË¡Î§»öÌ³½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯£²·î¾å½Ü¤òÌÜÅÓ¤ËËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÈÌ¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¼è°ú¡Ê²¼µ¡Ö£±¡¥ÇãÉÕ¤±Åù¤ÎÌÜÅªÅù¡×¤Î¡Ö¡Ê£±¡ËËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î³µÍ×¡×¤ËÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ë¤Î¼Â¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ñÆâ³°¡ÊÆüËÜµÚ¤Ó¥¤¥ó¥É¡Ë¤Î¶¥ÁèË¡µÚ¤Ó¹ñ³°¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÎÅê»ñµ¬À©Ë¡Îá¾å¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤Î´°Î»¤ò´Þ¤àËÜÁ°Äó¾ò·ï¤¬Á´¤Æ½¼Â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÆü¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ò2026Ç¯£²·î£²Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ë¼«¸Ê³ô¼°¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯£¶·î30Æü»þÅÀ¤Î2,781,377³ô¤«¤é2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Î2,782,185³ô¤ËÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯£¸·î£±ÆüÉÕ¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¡Ê6,819,196³ô¡Ë¤ò6,818,596³ô¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ÎÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÃí£±¡Ë¡ÖËÜÁ°Äó¾ò·ï¡×¤È¤Ï¡¢¡ËÜ¼è°ú¤Î¼Â¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¥ÁèË¡µÚ¤ÓÅê»ñµ¬À©Ë¡ÎáÅù¾å¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤¬´°Î»¡ÊÃí£²¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¢ÂÐ¾Ý¼Ô¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë»Ý¤Î°Õ¸«É½ÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤«¤Ä¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë»Ý¤Î·èµÄ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î³«»Ï»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¬ÊÑ¹¹¡¢ÄÉ²ÃËô¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤ºÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢£ËÜÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡Ê²¼µ¡Ö£±¡¥ÇãÉÕ¤±Åù¤ÎÌÜÅªÅù¡×¤Î¡Ö¡Ê£±¡ËËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ë¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¼èÄùÌò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤ÈµÚ¤ÓËÜ¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÎÄêÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÎÅú¿½¤òÄó½Ð¤·¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î³«»Ï»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅö³ºÅú¿½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¢ÄÉ²ÃËô¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤ºÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤ËÜ¼è°ú¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Ë¡ÎáÅù¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢»ÊË¡¡¦¹ÔÀ¯µ¡´ØÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜ¼è°ú¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÀ©¸ÂËô¤Ï¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë»Ý¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¿½Î©¤Æ¡¢ÁÊ¾ÙËô¤Ï¼êÂ³¤â·¸Â°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜ¼è°ú¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÀ©¸ÂËô¤Ï¶Ø»ß¤¹¤ë»Ý¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë»ÊË¡¡¦¹ÔÀ¯µ¡´ØÅù¤ÎÈ½ÃÇÅù¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤ª¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸øÉ½¡ÊË¡Âè166¾òÂè£´¹à¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¶ÈÌ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×»ö¼Â¡ÊË¡Âè166¾òÂè£²¹à¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¦Ë¡Âè27¾ò¤Î11Âè£±¹à¤¿¤À¤·½ñ
¤ËÄê¤á¤ëÂÐ¾Ý¼ÔËô¤Ï¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³Ëô¤Ïºâ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÊÑ¹¹¤½¤ÎÂ¾¤ÎËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ÎÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤Ë½ÅÂç¤Ê»Ù¾ã¤È¤Ê¤ë»ö¾ð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë§¤½¤ÎÂ¾ËÜ¼è°ú¤Î¼Â¹Ô¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½Ëô¤ÏÃø¤·¤¯º¤Æñ¤È¤Ê¤ë»ö¼Â¤¬È¯À¸Ëô¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£²¡ËËÜ¼è°ú¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëËô¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤È¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤¬¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¶¥ÁèË¡µÚ¤Ó¹ñ³°¤ÎÅê»ñµ¬À©Ë¡ÎáÅù¾å¤ÎÆÏ½Ð¤½¤ÎÂ¾¹ñ¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤½¤ÎÂ¾¤Î¸øÅªµ¡´ØµÚ¤Ó¹ÔÀ¯µ¡´ØÅù¡Ê°Ê²¼¡Ö¸øÅªµ¡´ØÅù¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÂ³¤Ë¤Ä¤¡¢Ë¡ÎáÅù¾å¤ÎÂÔµ¡´ü´Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åö³ºÂÔµ¡´ü´Ö¡ÊÅö³º¼êÂ³¤ò½ê´É¤¹¤ë¸øÅªµ¡´ØÅù¤Ë¤è¤ê±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åö³º±äÄ¹¸å¤Î´ü´Ö¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢¸øÅªµ¡´ØÅù¤Îµö²Ä¡¢Ç§²Ä¡¢ÌÈµö¡¢¾µÇ§¡¢Æ±°Õ¡¢ÅÐÏ¿¡¢È½ÃÇÅù¤Î¼èÆÀ¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åö³º¼èÆÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸ÄÊÌ¤ËËô¤ÏÁí¾Î¤·¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
