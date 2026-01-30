パチンコ新機種『Ｐ ウルトラマンメビウス デカヘソ319』発売のお知らせ

　当社連結子会社であるフィールズ株式会社は、このたびパチンコ新機種『Ｐ ウルトラマンメビウスデカヘソ319』を発売することになりましたので、お知らせいたします。







■『ウルトラマンメビウス』とは

　特撮テレビ番組『ウルトラマンメビウス』は「ウルトラマンシリーズ40周年記念作品」として、2006年に製作・テレビ放送された作品です。平成ウルトラマンシリーズ作品でありながらも昭和の歴代ウルトラヒーローたちとの繋がりを持つ世界観が本作の大きな特徴です。昭和ウルトラマンシリーズへの敬意を込めた設定や過去シリーズのその後を描く物語が注目を浴び、今日まで幅広い世代のファンに支持されている人気作品です。

　本作品は「友情」をテーマに、メビウスと地球防衛チームの隊員たちとの成長物語が描かれています。物語の途中で主人公の正体がウルトラマンであることが明かされた後も物語が続く構成はシリーズ史上初として大変話題になりました。

　TVシリーズと並行して、2006年9月には劇場版『ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟』が公開されました。昭和期のウルトラマンシリーズの主演俳優が再び往年の役で登場し、旧作ファンをも熱狂させました。劇場版の公開を機に、歴代の人気ヒーローであるウルトラマンやウルトラセブンをはじめとするウルトラ兄弟たちがテレビシリーズにも続々と登場し、子どものみならず、旧作ファンの大人世代の間でも反響を呼びました。

　本年はウルトラマンシリーズ60周年を記念して、4月に『ウルトラマンメビウス』と『ウルトラマンマックス』にフォーカスした「ULTRAMAN Gallery 平成climax展」の開催も予定されています。

　　▷（ご参考）「円谷ステーション（円谷プロ公式サイト）」：https://m-78.jp/

　　©円谷プロ　©OK‼　製造元／株式会社オッケー.　総発売元／フィールズ株式会社

　　※画像の無断使用を禁止いたします。

　当遊技機は、昭和から平成までシリーズ最多のウルトラヒーローの実写映像を搭載しています。パチンコ・パチスロファンのみならず、特撮やウルトラマンシリーズのファンの皆様など幅広い層の方々に、ご導入いただいた各地のパチンコホールを通じて2026年4月には実際に楽しんでいただける予定です。

本件に関するお問合わせ先

◆本件に関するご連絡先◆

円谷フィールズホールディングス株式会社　IRチーム

〒150-0036　東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー

Email：koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp

関連リンク

「円谷ステーション（円谷プロ公式サイト）」

https://m-78.jp/