こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
<2/16-2/25>博展、GOOD DESIGN Marunouchiにて展覧会「あわいのゆくえ- 自然と人が結び直してきた関係のかたち」をプロデュース。
〜サステナブル・ブランド国際会議2026東京・丸の内の開催にあわせ、今年で4回目の実施〜
株式会社博展（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 淳、以下、博展）のサステナビリティ専門組織「CIRCULAR DESIGN ROOM」は、サステナブル・ブランド ジャパン（運営：株式会社Sinc）が主催する展覧会において、コンセプト設計から、全体のプロデュース、空間デザイン、制作までを一貫して手掛けました。
本展は、「あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち」と題し、2026年2月に開催される「第10回 サステナブル・ブランド国際会議 2026 東京・丸の内」に合わせて、これまでの自然と人との関係性を紐解き、これからの持続可能な時代に求められる「共創」のあり方を提示します。
展覧会WEBサイト：https://www.sb-os-ex2025.com/exhibition
■ 展覧会コンセプト：「あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち」
サステナブルという概念は、環境負荷を低減するための技術や、数値化可能な目標の達成だけにとどまるものではありません。その根底には、人と環境がどのような関係性を築いてきたのか、そしてこれからどのような関係を紡いでいくのかという視点が存在します。
人と自然の関係は、未だ文化や技術が発達する以前の「環境に従い、共に生きる」共存の時代から、技術や制度、文化の発展によって環境と折り合いをつける「共生」の時代へと移行してきました。そして現在、自然と人が共に価値を生み出す「共創」のフェーズに入りつつあります。
本展では、こうした人と自然の関係性の変遷を手がかりに、環境との向き合い方をあらためて問い直します。素材、技術、思想、そして人の営みを通して、持続可能性を「仕組み」や「数値」だけでなく、関係性として捉え直し、この先の未来にひらかれる新たな可能性を探ります。
■開催概要
会 期：2026年2月16日(月)-25日(水) 11:00-20:00（最終日のみ18:00まで）
会 場：GOOD DESIGN Marunouchi
参 加：入場無料
主 催：サステナブル・ブランド ジャパン（株式会社Sinc）
協 力：公益財団法人日本デザイン振興会
プロデュース・企画デザイン・制作：株式会社博展
展覧会サイト：https://eventory.cc/event/sb-os-ex26
同時開催イベント：
「第10回 サステナブル・ブランド国際会議 2026 東京・丸の内」https://sb-tokyo.com/2026/
■ 出展例(一部) ※出展者名 五十音順
素材や伝統技術、最先端のアルゴリズムなど、多角的なアプローチで「関係性の再構築」を試みる作品・プロジェクトを展示します。
触れると、しなる。使うと、なじむ。人とともに形をつくる木質素材「やわらかい木」（秋田県立大学）
http://www.iwt.akita-pu.ac.jp/IWTMenu/Japanese/6476/6476.php
木の組織を滑らせ、金型で木材を成形する全く新しい成形技術（チヨダ工業株式会社）
https://www.t-chiyoda.co.jp/mokushitsu/
自然な風を追求し、たどり着いたのは渡り鳥の羽根 Kamomefan+ｃ move（株式会社ドウシシャ）
https://www.kamome-d.jp/kamomefan/k-f23ay/
地域の時の流れの上に 〜地域で取り組む小水力発電所〜（株式会社リバー・ヴィレッジ）
https://www.ri-vi.com/
夢をあむ、わらむ。わらで人と地域をつなぎ、地域経済を循環させる「わらしべ長者プロジェクト」（株式会社 わらむ）
https://waramu.jp/
Earthen Concreteから広がる未来のヴァナキュラー建築と残土利用による資源循環のプロトタイプ（AHA）
https://aki-hamada.com/
Guide to a better life, Find answers from waste（株式会社BIG EYE COMPANY）
https://why-kamikatsu.jp/
ゴミから感動をつくる（fabula株式会社）
https://fabulajp.com/
宇宙工学と折り紙文化から生まれた「折り工学」による、構造・機能・表現の再定義（株式会社OUTSENSE）
https://outsense.jp/
衣服製造過程におけるテキスタイル廃棄削減のための独自システム「Algorithmic Couture」（Synflux）
https://synflux.io/
※出展者は2026年1月現在の予定です。
■ 博展 CIRCULAR DESIGN ROOM とは
資源循環を軸にイベントの環境負荷低減と高いクリエイティビティや体験価値を両立させることをミッションに活動している博展の専門組織です。2023年から活動を開始し、資源循環型イベントのためのリサーチ、プロトタイピング、プロダクト開発、それらのイベントへの実装を進めています。活動を通じて、イベントやそこでの体験を起点に、より資源循環型の社会への行動変容を促すことを目指しています。
2023年展覧会「循環のレシピ」、2024年展覧会「土着の知」、2025年展覧会「視点の拡張譜」と3年に渡り、Good Design Marunouchiで展覧会の企画・プロデュースをしてきました。今回の、「あわいのゆくえ」でも、今までとは異なる視点で、新しい学び・気づきが得られるような展覧会を目指します。
Instagram：@hktn_cdr https://www.instagram.com/hktn_cdr/
■過去に博展がプロデュースした展覧会
・2025年開催 視点の拡張譜-未来に響くデザインの記憶
https://www.hakuten.co.jp/works/shitennokakuchoufu2025
【AWARD受賞実績】
・日本サインデザイン賞 2025｜銅賞
・FRAME Awards 2025（蘭）｜Shortlist
・日本空間デザイン賞 2025｜ Shortlist
・第44回 ディスプレイ産業賞｜入選
関連記事： https://www.sustainablebrands.jp/news/1300031/
・2024年開催 土着の知
https://www.hakuten.co.jp/works/dochakunochi
【AWARD受賞実績】
・Red Dot Design Award 2024（独）｜Red Dot 2024
・International Design Awards 2024（米）｜Silver（Sustainable / Green Interior Design / Other Sustainable / Green Designs）
・第43回 ディスプレイ産業賞（2024）｜ディスプレイ産業優秀賞（経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞）
・空間デザイン賞 2024｜サステナブル空間賞（エキシビション・イベント空間）
・Sky Design Awards 2025（加）｜Shortlisted
関連記事：日本で育まれる地域社会や伝統の理解につなげる――
https://www.sustainablebrands.jp/news/1220254/
プロジェクトストーリーはこちら：
https://note.com/hakuten_corp/n/na3eaefe8a7cc?sub_rt=share_sb
・2023年開催 循環のレシピ -サーキュラープロダクトデザインの現在地
https://www.instagram.com/p/C6sNar0pBoX/?img_index=1
関連記事：https://www.sustainablebrands.jp/news/1213400/
-----------------------
■サステナブル・ブランド国際会議について
2006 年に米国で誕生したサステナブル・ブランドは、未来に選ばれるブランドであるために挑戦を続けるブランド・イノベーターが集う世界有数のグローバル・コミュニティです。
本コミュニティが主催する「サステナブル・ブランド国際会議」は、サステナビリティのリーダーが集い、議論とネットワークを深める場として世界9ヶ国10都市（2024年度実績）で開催されています。 日本国内では、2017年の初開催から数えて本年で10回目を迎えます。現在は株式会社Sincが日本国内における本活動を推進しています。
・SB-J ニュースサイト：https://www.sustainablebrands.jp
・SB国際会議 2026 東京・丸の内 サイト：https://sb-tokyo.com/2026/
【来場者特典】
2月18日(水)または19日(木)に本展にご来場いただいた方には、東京国際フォーラムで開催される「SB国際会議 2026 東京・丸の内」の交流エリア「Activation Hub」へのパス引換券を特別にプレゼントいたします。スタッフまでお声がけください。
〇株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式サイト＞
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」
https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp（https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
関連リンク
展覧会WEBサイト
https://www.sb-os-ex2025.com/exhibition
SB国際会議 2026 東京・丸の内 サイト
https://sb-tokyo.com/2026/
株式会社博展（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 淳、以下、博展）のサステナビリティ専門組織「CIRCULAR DESIGN ROOM」は、サステナブル・ブランド ジャパン（運営：株式会社Sinc）が主催する展覧会において、コンセプト設計から、全体のプロデュース、空間デザイン、制作までを一貫して手掛けました。
展覧会WEBサイト：https://www.sb-os-ex2025.com/exhibition
■ 展覧会コンセプト：「あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち」
サステナブルという概念は、環境負荷を低減するための技術や、数値化可能な目標の達成だけにとどまるものではありません。その根底には、人と環境がどのような関係性を築いてきたのか、そしてこれからどのような関係を紡いでいくのかという視点が存在します。
人と自然の関係は、未だ文化や技術が発達する以前の「環境に従い、共に生きる」共存の時代から、技術や制度、文化の発展によって環境と折り合いをつける「共生」の時代へと移行してきました。そして現在、自然と人が共に価値を生み出す「共創」のフェーズに入りつつあります。
本展では、こうした人と自然の関係性の変遷を手がかりに、環境との向き合い方をあらためて問い直します。素材、技術、思想、そして人の営みを通して、持続可能性を「仕組み」や「数値」だけでなく、関係性として捉え直し、この先の未来にひらかれる新たな可能性を探ります。
■開催概要
会 期：2026年2月16日(月)-25日(水) 11:00-20:00（最終日のみ18:00まで）
会 場：GOOD DESIGN Marunouchi
参 加：入場無料
主 催：サステナブル・ブランド ジャパン（株式会社Sinc）
協 力：公益財団法人日本デザイン振興会
プロデュース・企画デザイン・制作：株式会社博展
展覧会サイト：https://eventory.cc/event/sb-os-ex26
同時開催イベント：
「第10回 サステナブル・ブランド国際会議 2026 東京・丸の内」https://sb-tokyo.com/2026/
■ 出展例(一部) ※出展者名 五十音順
素材や伝統技術、最先端のアルゴリズムなど、多角的なアプローチで「関係性の再構築」を試みる作品・プロジェクトを展示します。
触れると、しなる。使うと、なじむ。人とともに形をつくる木質素材「やわらかい木」（秋田県立大学）
http://www.iwt.akita-pu.ac.jp/IWTMenu/Japanese/6476/6476.php
木の組織を滑らせ、金型で木材を成形する全く新しい成形技術（チヨダ工業株式会社）
https://www.t-chiyoda.co.jp/mokushitsu/
自然な風を追求し、たどり着いたのは渡り鳥の羽根 Kamomefan+ｃ move（株式会社ドウシシャ）
https://www.kamome-d.jp/kamomefan/k-f23ay/
地域の時の流れの上に 〜地域で取り組む小水力発電所〜（株式会社リバー・ヴィレッジ）
https://www.ri-vi.com/
夢をあむ、わらむ。わらで人と地域をつなぎ、地域経済を循環させる「わらしべ長者プロジェクト」（株式会社 わらむ）
https://waramu.jp/
Earthen Concreteから広がる未来のヴァナキュラー建築と残土利用による資源循環のプロトタイプ（AHA）
https://aki-hamada.com/
Guide to a better life, Find answers from waste（株式会社BIG EYE COMPANY）
https://why-kamikatsu.jp/
ゴミから感動をつくる（fabula株式会社）
https://fabulajp.com/
宇宙工学と折り紙文化から生まれた「折り工学」による、構造・機能・表現の再定義（株式会社OUTSENSE）
https://outsense.jp/
衣服製造過程におけるテキスタイル廃棄削減のための独自システム「Algorithmic Couture」（Synflux）
https://synflux.io/
※出展者は2026年1月現在の予定です。
■ 博展 CIRCULAR DESIGN ROOM とは
資源循環を軸にイベントの環境負荷低減と高いクリエイティビティや体験価値を両立させることをミッションに活動している博展の専門組織です。2023年から活動を開始し、資源循環型イベントのためのリサーチ、プロトタイピング、プロダクト開発、それらのイベントへの実装を進めています。活動を通じて、イベントやそこでの体験を起点に、より資源循環型の社会への行動変容を促すことを目指しています。
2023年展覧会「循環のレシピ」、2024年展覧会「土着の知」、2025年展覧会「視点の拡張譜」と3年に渡り、Good Design Marunouchiで展覧会の企画・プロデュースをしてきました。今回の、「あわいのゆくえ」でも、今までとは異なる視点で、新しい学び・気づきが得られるような展覧会を目指します。
Instagram：@hktn_cdr https://www.instagram.com/hktn_cdr/
■過去に博展がプロデュースした展覧会
・2025年開催 視点の拡張譜-未来に響くデザインの記憶
https://www.hakuten.co.jp/works/shitennokakuchoufu2025
【AWARD受賞実績】
・日本サインデザイン賞 2025｜銅賞
・FRAME Awards 2025（蘭）｜Shortlist
・日本空間デザイン賞 2025｜ Shortlist
・第44回 ディスプレイ産業賞｜入選
関連記事： https://www.sustainablebrands.jp/news/1300031/
・2024年開催 土着の知
https://www.hakuten.co.jp/works/dochakunochi
【AWARD受賞実績】
・Red Dot Design Award 2024（独）｜Red Dot 2024
・International Design Awards 2024（米）｜Silver（Sustainable / Green Interior Design / Other Sustainable / Green Designs）
・第43回 ディスプレイ産業賞（2024）｜ディスプレイ産業優秀賞（経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞）
・空間デザイン賞 2024｜サステナブル空間賞（エキシビション・イベント空間）
・Sky Design Awards 2025（加）｜Shortlisted
関連記事：日本で育まれる地域社会や伝統の理解につなげる――
https://www.sustainablebrands.jp/news/1220254/
プロジェクトストーリーはこちら：
https://note.com/hakuten_corp/n/na3eaefe8a7cc?sub_rt=share_sb
・2023年開催 循環のレシピ -サーキュラープロダクトデザインの現在地
https://www.instagram.com/p/C6sNar0pBoX/?img_index=1
関連記事：https://www.sustainablebrands.jp/news/1213400/
-----------------------
■サステナブル・ブランド国際会議について
2006 年に米国で誕生したサステナブル・ブランドは、未来に選ばれるブランドであるために挑戦を続けるブランド・イノベーターが集う世界有数のグローバル・コミュニティです。
本コミュニティが主催する「サステナブル・ブランド国際会議」は、サステナビリティのリーダーが集い、議論とネットワークを深める場として世界9ヶ国10都市（2024年度実績）で開催されています。 日本国内では、2017年の初開催から数えて本年で10回目を迎えます。現在は株式会社Sincが日本国内における本活動を推進しています。
・SB-J ニュースサイト：https://www.sustainablebrands.jp
・SB国際会議 2026 東京・丸の内 サイト：https://sb-tokyo.com/2026/
【来場者特典】
2月18日(水)または19日(木)に本展にご来場いただいた方には、東京国際フォーラムで開催される「SB国際会議 2026 東京・丸の内」の交流エリア「Activation Hub」へのパス引換券を特別にプレゼントいたします。スタッフまでお声がけください。
〇株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式サイト＞
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」
https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp（https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
関連リンク
展覧会WEBサイト
https://www.sb-os-ex2025.com/exhibition
SB国際会議 2026 東京・丸の内 サイト
https://sb-tokyo.com/2026/