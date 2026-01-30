環境対応×プレミアム化が加速、年平均5.3％成長、2031年18.85億ドル規模に達する容積式ポンプ市場
衛生的で効率的な分配を実現する、容積式按圧ポンプの実力
容積式按圧ポンプは、大気圧バランスの原理を利用して内容物を効率的に押し出し、外部から空気を補充する構造を持つ液体ディスペンサーである。本構造は、化粧水や導入液、美容液、乳液などの日化製品に広く採用されており、容器一体型で使用者が簡単に適量を取り出せることに加え、内容物への汚染を最小限に抑える衛生的な特徴を有する。分配精度と使用感の両立により、高級スキンケア市場においても不可欠な存在となっている。
容積式プッシュローションポンプは、日用品・化粧品業界においてユーザーの使用感と衛生管理を両立させる重要な要素である。押すだけで定量の液体を安定的に供給するその構造は、一見シンプルでありながら、高度な設計思想と精密な成型技術に支えられている。特にスキンケア・ヘアケア製品での需要が伸びる中、ポンプの品質は製品全体のブランド評価を左右する存在となりつつある。環境意識の高まりや詰替型製品の普及により、サステナブルで再利用可能なポンプ機構の開発が加速し、設計思想は「利便性」から「価値創出」へと進化している。
現在、容積式プッシュローションポンプ市場は、機能性・素材選定・製造精度の三要素によって差別化が進んでおり、従来の大量生産型から、小ロット多品種・用途別最適化の方向へと舵を切っている。特に欧州・アジアを中心に、素材にバイオベースプラスチックやリサイクル樹脂を採用する動きが目立ち、製品設計と環境配慮の両立が求められている。また、サプライチェーン再構築の動きも顕著であり、ワンストップで金型設計から組立・充填機対応までを提供できる企業が優位性を持つ。アジアの製造ハブだけでなく、地域ごとの消費ニーズに柔軟に対応する生産体制が競争力の源泉となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界容積式プッシュローションポンプ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564361/volumetric-push-type-lotion-pump）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までに容積式プッシュローションポンプ市場規模は18.85億米ドルに達すると予測されている。
図. 容積式プッシュローションポンプ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340463/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340463/images/bodyimage2】
図. 世界の容積式プッシュローションポンプ市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、容積式プッシュローションポンプの世界的な主要製造業者には、Aptar、Silgan、ZHONGSHAN LUENCHEONG DISPENSING PUMP LTD.、TriMas Packaging、Precision Valve Corporation、Berry Global、Majesty Holdings Co., Ltd.、Wuxi Sunmart Technology Co., Ltd.、Coster Group、Mitani Valveなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
D2C・OEMブランドの成長がB2B市場の変革を促す
パーソナライズド化粧品やライフスタイルブランドの台頭により、容器・ポンプに対するニーズも従来の汎用品志向からデザイン性・操作性を兼ね備えた差別化志向へと転換している。特にD2Cブランドでは、容器のデザインと機能性がSNS上でのシェア率やブランド体験価値に直結するため、OEM・ODMメーカーとポンプ製造企業との協業が戦略的に進められている。その結果、少量対応・短納期・多機能を両立する製造体制のニーズが高まり、中小部品メーカーにとっても付加価値提案の余地が広がっている。
