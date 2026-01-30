【賃貸管理DX導入】物件オーナーへの報告業務を最適化。WriteVideoで修繕や収支報告をわかりやすく可視化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」において、不動産管理会社・賃貸仲介業者での活用事例が増加していることを受け、オーナー報告業務や社内共有のデジタル化に向けた新提案を開始いたしました。
■賃貸管理現場の「報告業務」に関する課題
不動産管理の現場では、以下のような報告・情報伝達に関する課題が多数報告されています。
・修繕報告や見積内容が文字だけでは伝わりにくい
・管理物件が増え、各オーナーへの報告業務が煩雑化
・毎月の収支報告や点検報告の手間がかかる
・新人スタッフや外部業者への業務説明が非効率
こうした中で、「誰にでもわかりやすく伝える」手段として、動画による可視化ニーズが高まっている中で、誰でも同じ内容を簡単に学べる仕組みとして、「WriteVideo」の導入が広がっています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、テキストを入力するだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を生成するクラウド型ツールです。修繕の概要や費用説明をWord・PowerPointなどから読み込ませれば、数分で動画化が可能です。
動画はURLで共有できるため、メールやチャットで簡単に送付でき、物件オーナーやスタッフが「いつでも・どこでも」視聴できます。
■不動産管理業務での活用シーン
・オーナーへの修繕報告や施工前後のビフォーアフター説明
・月次・年次の収支報告をナレーション付き動画で可視化
・新人向けの物件管理マニュアル・ルール説明
・外部清掃業者や点検業者向けの作業手順共有
・入居者対応方針や設備マニュアルの社内共有
「オーナーから“理解しやすくて安心”との声が増えた」
「社内での共有や業務引継ぎも効率化できた」といったフィードバックが導入企業から寄せられています。
■導入実績と成果
2024年10月のサービスリリース以降、不動産・建設・管理業務を担う企業での導入が急増。
わずか3か月で契約率30%、前年比150％の成長（2025年2月時点）を記録しています。
・オーナー対応の質向上
・説明工数の削減
・社内研修・教育の効率アップ
などの成果が報告されています。
▼サービス詳細・導入資料はこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340452/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
